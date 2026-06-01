Un sismografo
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Cronaca

Terremoto lungo la costa calabra: avvertito anche a Giovinazzo

Sisma violento a circa 250 metri di profondità in mare

Giovinazzo - martedì 2 giugno 2026 1.04
Un terremoto di magnitudo 6.2 della scala Richter è avvenuto con epicentro lungo la Costa calabra nord occidentale, in provincia di Cosenza, a cica 250 metri di profondità, secondo quanto registrato dall'Istituto Nazionale di Geologia e Vulcanologia. Il sisma è stato avvertito in diverse regioni del sud Italia. Oscillazione alle 00.12 avvertita nitidamente anche a Giovinazzo. Nella cittadina adriatica non si riscontrano danni ad immobili o persone. Monitoraggio in corso da parte della Protezione Civile.
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