Triathlon, a Trani impegnati i giovinazzesi Lafronza e Viscoso

giovane Marco Viscoso, originario di Giovinazzo,

la giovinazzese Vanessa Lafronza della Aura Triathlon Team.

È tutto pronto perin calendario domenica 31 maggio con partenza fissata alle ore 09:00 in Piazza Marinai d'Italia a Trani. L'evento, firmato dall'Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, si svolge sotto l'egida della FITri (Federazione Italiana Triathlon) e con i prestigiosi patrocini del Ministro per lo Sport e i Giovani, Stato Maggiore della Difesa, Coni, Regione Puglia, Città di Trani, Puglia 2026, Taranto 2026 - XX Giochi Del Mediterraneo, in collaborazione con LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, IRCCS Istituto Tumori Giovanni Paolo II di Bari, Lega Navale di Trani, Legambiente Trani, Istituto alberghiero Aldo Moro Trani, Scuola Italiana Cani Salvataggio, Sognattivo.it, Guardia di Finanza, Arma dei Carabinieri, Capitaneria di Porto, Polizia Locale, OER, Associazione Polizia di Stato.La competizione, valida comeLa gara, che si svolge sotto il patrocinio dello Stato Maggiore della Difesa, si articolerà nelle canoniche tre frazioni (1.500 metri a nuoto, 40 chilometri in bicicletta e gli ultimi 10 chilometri di corsa) nell'affascinante scenario costiero tranese, con il cuore pulsante e la zona di partenza e arrivo collocati in Piazza Marinai d'Italia. Essa gode inoltre della media partnership strategica di Rai Sport, Rai Puglia e TGR Puglia.Sulla linea di partenza, oltre al meglio dei gruppi sportivi nazionali, a contendersi il titolo di Campione Italiano Interforze, anche triatleti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, Esercito Italiano, Marina Militare, Aeronautica Militare (Forze Armate e Comando Generale); Guardia di Finanza, Polizia di Stato, Polizia Penitenziaria, Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (Forze di Polizia e Corpi dello Stato).Una manifestazione che quest'anno unisce l'eccellenza dell'agonismo militare e civile a un messaggio di solidarietà e inclusione sociale senza precedenti nel panorama sportivo nazionale.Trani si prepara, infatti, a vivere una pagina storica di sport e resilienza.La vera grande impresa dell'edizione 2026 vedrà protagonista, per tutti "Betta", una ragazza di 25 anni originaria di Filetta (Salerno). Elisabetta è affetta da atassia-teleangectasia, una rara e gravissima malattia genetica neurodegenerativa che l'ha resa tetraplegica. Nonostante la complessità della patologia e le enormi difficoltà quotidiane, Elisabetta coltiva un sogno immenso: partecipare al leggendario circuito Ironman in Francia il prossimo agosto.Per regolamento internazionale, tuttavia, per accedere alla tappa mondiale è obbligatorio aver completato un Triathlon Olimpico ufficiale. Una richiesta che sembrava un vicolo cieco. Dopo aver ricevuto rifiuti da ogni parte d'Italia a causa delle complessità logistiche e di sicurezza, invece l'ASD Atletica Tommaso Assi è stata l'unica realtà in Italia ad aver detto sì alla realizzazione del sogno di Betta, aprendole le porte della competizione e adeguando l'intera macchina organizzativa per tutelarla. Per questo la dirigenza sportiva e gli organizzatori ringraziano la FITri nelle persone del presidente nazionale Riccardo Giubilei e di quello regionale Antonio Tondi.Elisabetta affronterà la gara supportata dall'Associazione Sognoattivo e dal suo storico "spingitore" Vincenzo Chirichella, che le presterà le gambe e le braccia spingendola in acqua, in bici e nella corsa. Una sfida nella sfida: per regolamento, infatti, Vincenzo non potrà ricevere alcun aiuto esterno durante i passaggi tra le diverse prove, pena la squalifica, trasformando la gara in un perfetto esempio di sincronia, resilienza e puro spirito agonistico.L'orgoglio e l'emozione per questa straordinaria operazione di inclusione nelle parole del presidente dell'Atletica Tommaso Assi Triathlon Team, Giovanni Assi: «Accogliere Elisabetta a Trani non è soltanto motivo di orgoglio: è uno di quei momenti in cui lo sport torna alla sua essenza più pura, quella di aprire strade dove altri vedono muri. Il sogno di Betta non appartiene più solo a lei: da oggi è il sogno di tutta la nostra comunità, della Tommaso Assi e di chi crede che la parola "possibile" non debba mai essere negata a nessuno. Davanti ai tanti "no" ricevuti in giro per l'Italia, noi abbiamo sentito il dovere morale, umano e sportivo di dire "sì". Un sì convinto, responsabile, emozionato. Perché Elisabetta non chiede compassione: chiede una linea di partenza, chiede il diritto di provarci, chiede che il suo coraggio venga riconosciuto con i fatti. Sarà una sfida organizzativa enorme, ma ogni sforzo sarà nulla rispetto alla forza che Betta porterà con sé. Quando il 31 maggio sarà sulla linea di partenza a Trani, avrà già vinto: avrà vinto contro la paura, contro l'indifferenza, contro le barriere che troppo spesso lo sport ancora non riesce ad abbattere. Noi saremo accanto a lei, con rispetto, emozione e gratitudine, perché Elisabetta ci sta insegnando che i sogni più grandi non si guardano da lontano: si aiutano a diventare realtà».Tutti i dettagli tecnici, i percorsi di gara e le autorità civili e militari che prenderanno parte al Campionato Italiano Interforze saranno svelati durante la conferenza stampa ufficiale, che si terrà domani, sabato 30 maggio alle ore 10:30 nella splendida cornice del Monastero di Colonna a Trani. All'incontro con la stampa - che sarà moderato dal caporedattore della TGR RAI Puglia Giancarlo Fiume - oltre ai vertici della "Tommaso Assi", della FITri e del CONI, è prevista la partecipazione dei rappresentanti delle forze dell'ordine e dei partner sociali dell'evento: attesa la presenza del presidente nazionale della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) prof. Francesco Schittulli. Alla conferenza stampa di presentazione, inoltre, anche la testimonial d'eccezione di quest'anno, la giornalista del Tg1 Rai, Valentina Bisti che commenterà la gara del 31 maggio.L'edizione di quest'anno delsi preannuncia storica anche per la straordinaria partecipazione di atleti internazionali e la presenza d'eccezione dell'atleta olimpico dei "XXXII Giochi Olimpici Estivi Tokyo 2020", il romano Delian Stateff delle Fiamme Azzurre, già campione italiano di Triathlon Olimpico nel 2020, che elevano la gara a un palcoscenico di altissimo prestigio mondiale. Allo start anche i due vincitori della VII edizione del "Trani Triathlon Olimpico Gara Gold – No Draft & Aquathlon 2025": Sergiy Polikarpenko, 28enne torinese di origini ucraine, già campione Italiano 2024 di Triathlon Olimpico del Gruppo sportivo Carabinieri e la catanese Nicoletta Santonocito della Magma Team ASD. Tra i pugliesi outsider in gara ilche milita nella A.S. Minerva Roma, Marcello Roncone della Atletica Castellana Freedogs e Michele Insalata della Otrè Triathlon Team Noci. Tra le atlete«Il Trani Triathlon Olimpico 2026 – sottolinea l'organizzatore Giampiero Angelilli - sarà il cuore pulsante del triathlon nazionale per un intero weekend, con atleti di altissimo livello e un percorso affascinante che valorizza il nostro territorio, contribuendo anche a promuovere il turismo e l'economia locale. Ricordo che la gara è completamente plastic free, dal servizio ristoro per gli atleti alle coppe e alle medaglie in materiale ecosostenibile. Invitiamo tutti: la cittadinanza, gli appassionati e i media a partecipare calorosamente lungo il percorso per spingere, con il tifo e l'affetto, Elisabetta e tutti gli atleti verso un traguardo che va ben oltre la competizione».