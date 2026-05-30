Arti marziali e lotta, il presidente D'Alessandro incontra l'assessora Serrone

Un nuovo e significativo passo nel percorso di crescita istituzionale delIl Presidente Regionaleha incontrato il 28 maggio, presso gli uffici del Comune di Giovinazzo, l'Assessoratitolare delle deleghe allo Sport, Bilancio, Personale, Pari Opportunità e Volontariato.L'incontro si è svolto in un clima di grande cordialità, attenzione e concreta disponibilità, confermando ancora una volta la qualità del lavoro diplomatico e relazionale che il Presidente D'Alessandro sta portando avanti con costanza sul territorio. Un'attività silenziosa ma decisiva, che consente alla FIJLKAM Puglia di rafforzare il proprio dialogo con gli enti locali, costruendo rapporti istituzionali fondati su credibilità, progettualità e pieno riconoscimento del valore educativo, sportivo e sociale delle discipline federali.L'Assessora Serrone ha accolto con particolare sensibilità le istanze del Comitato Regionale, manifestando apertura verso future forme di collaborazione con la FIJLKAM Puglia. Nel corso dell'incontro, ha inoltre portato i saluti e la disponibilità del Sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito, a conferma dell'attenzione dell'Amministrazione comunale nei confronti dello sport e delle progettualità capaci di generare ricadute positive sul territorio.Particolarmente importante il risultato raggiunto in vista del prossimo Seminario Nazionale di Aikido, in programma nel mese di ottobre. Grazie all'interlocuzione promossa dal Presidente D'Alessandro, è stata infatti ottenutastruttura che potrà ospitare un appuntamento federale di rilievo nazionale, offrendo alla città di Giovinazzo una prestigiosa occasione di visibilità sportiva e istituzionale.Si tratta di un risultato di grande valore, che conferma la capacità del Comitato Regionale di trasformare il dialogo istituzionale in opportunità concrete per le discipline federali. Il lavoro del Presidente D'Alessandro si muove esattamente in questa direzione: aprire porte, consolidare relazioni, creare le condizioni affinché Judo, Lotta, Karate, Ju Jitsu, Aikido e MGA possano trovare nuovi spazi, nuovi interlocutori e nuove prospettive di sviluppo.Nel corso dell'incontro è stato inoltre raggiunto un accordo verbale di collaborazione per la realizzazione di futuri eventi federali nella splendida cornice cittadina di Giovinazzo. Una città dal grande fascino, ricca di storia, identità e potenzialità, che può diventare un punto di riferimento per iniziative sportive, formative e promozionali targate FIJLKAM Puglia.Un aspetto particolarmente rilevante riguarda anche la prospettiva di sviluppo territoriale. In una città nella quale, al momento, non risultano presenti società affiliate FIJLKAM, il Comitato Regionale guarda con interesse alla possibilità che nuove realtà associative possano avvicinarsi a Giovinazzo, portando sul territorio le discipline federali e offrendo ai giovani nuove occasioni di pratica sportiva, crescita personale e valorizzazione del talento.IlPuglia esprime piena soddisfazione per l'esito dell'incontro ed ha rivolto un sentito ringraziamento all'Assessora Vincenza Serrone per la disponibilità, l'attenzione e la sensibilità dimostrate, nonché al Sindaco Michele Sollecito per l'apertura istituzionale manifestata.Ancora una volta, il lavoro del Presidente Roberto D'Alessandro conferma una visione chiara: portare la FIJLKAM Puglia sempre più vicina ai territori, alle amministrazioni e alle comunità, affinché lo sport federale possa continuare a essere non solo pratica agonistica, ma anche strumento educativo, sociale e culturale al servizio della Puglia