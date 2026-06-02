Emissioni sonore oltre orari consentiti: la denuncia di PrimaVera Alternativa

«Un fine settimana particolarmente pesante sotto il profilo acustico: diverse zone della città esposte a musica ad altissimo volume fino alle 3 del mattino, ben oltre i limiti consentiti e in evidente contrasto con il diritto dei residenti al riposo e alla tranquillità.

Non vogliamo alimentare polemiche. Pretendiamo semplicemente il rispetto delle regole.

Perché mentre molti operatori economici svolgono la propria attività rispettando autorizzazioni e orari, altri ignorano impunemente prescrizioni e limiti, senza conseguenze.

Una disparità che penalizza chi lavora correttamente e mortifica i diritti dei cittadini.

Le scelte compiute dalle amministrazioni Depalma, Sollecito e Depalo — caratterizzate da concessioni, autorizzazioni e ampliamenti delle attività, pericolosamente concentrate su un lungomare — non sono state accompagnate da un adeguato rafforzamento dei controlli.

E oggi la città ne paga caro il prezzo.

Al vicesindaco Depalo, che ama ergersi a profondo conoscitore della macchina amministrativa, sfugge un principio elementare: le norme non basta solo scriverle, ma vanno fatte applicare e rispettare.

Al sindaco Sollecito ribadiamo che le nostre priorità sono altre: il rispetto delle regole, la concorrenza leale tra gli operatori e la difesa della qualità della vita dei residenti.

Per questo continuiamo a chiedere controlli seri, costanti e puntuali.

I cittadini devono rassegnarsi a non dormire per tutta l'estate oppure qualcuno intende finalmente far rispettare le regole?

Continueremo a monitorare la situazione e dare voce a chi chiede semplicemente rispetto per i propri diritti».