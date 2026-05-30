AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo chiude la stagione in Versilia

Stasera i biancoverdi giocano col Forte dei Marmi una gara ininfluente

Giovinazzo - sabato 30 maggio 2026 8.42
Giunge al capolinea la stagione sportiva dell'AFP Giovinazzo. Questa sera, alle ore 20.45, sarà ospite dell'HC Forte dei Marmi per il sesto e ultimo turno dei playout della serie A1.
I biancoverdi hanno raggiunto la salvezza matematica con una giornata d'anticipo. Sabato scorso infatti hanno battuto il Castiglione, l'unica compagine che ancora poteva contendere l'ultimo slot per la permanenza in massima serie. Passati prima in svantaggio, sono riusciti poi a prendere il largo con le reti di Mezzina, Mura e la doppietta di Clavel. Risultato finale 4-2 e obiettivo raggiunto davanti ai propri tifosi, non particolarmente numerosi ed entusiasti. Unica nota stonata l'ammenda, per la seconda giornata di fila, di 500 €, comminata dalla giustizia sportiva per il malfunzionamento del tabellone dei 45" e per il lancio ripetuto di acqua, sputi e una pallina non restituita.
Il percorso del Forte dei Marmi invece è stato ben diverso. Nella prima gara, proprio contro il Giovinazzo, le due principali candidate alla salvezza non si fecero male e finì in parità. La squadra di Crudeli ha però chiuso in fretta il discorso salvezza vincendo le successive quattro, l'ultima delle quali contro il Breganze. I gol delle due formazioni si sono alternati in un botta e risposta ma negli ultimi minuti i rossoblu si sono imposti fino al 5-3 finale.
Per quanto non ci sia nulla in palio perché la classifica è consolidata e la distanza in termini di punti non è colmabile, questa partita di congedo da pattini e stecche resta interessante perché si affrontano le prime due dei playout e la quartultima e la terzultima della regular season, il Forte che ha una differenza reti di +15 in cinque turni e l'AFP che la ha pari solo a +1.
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