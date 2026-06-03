Mons. Basile compie 60 anni: gli auguri della Diocesi

Auguri a S.E. Mons. Domenico Basile!

Oggi la nostra comunità diocesana si stringe con affetto e gratitudine intorno al suo Pastore, S.E. Mons. Domenico Basile, che raggiunge il felice traguardo dei 60 anni.

Ringraziamo il Signore per il dono della sua vita, per la sua guida e per la paterna dedizione con cui accompagna il cammino di questa porzione del popolo di Dio.

A Mons. Basile l'augurio sincero di un cammino ancora ricco di grazia, salute e fecondità pastorale. Che lo Spirito Santo continui a illuminare il suo ministero a servizio della Chiesa che è in Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi e dell'intero Popolo di Dio.

Ad multos annos, Eccellenza!