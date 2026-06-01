Divieto balneazione nel porto di Giovinazzo: amministrazione e Capitaneria usano il pugno di ferro

«Anche stamattina siamo stati impegnati con laper monitorare borgo antico, passerella e porto vecchio. Abbiamo ribadito il divieto di balneazione nelle acque del porto insieme anche ai militari della, sia sul molo di sovraflutto e sia vicino al braccio di Ponente».Lo scrive sui canali social il sindaco di Giovinazzo,«Abbiamo anche identificato (era ora!, ndr)e apposto dei cartelli per ricordare a tutti il divieto - ha specificato il primo cittadino -. Stamattina primo incontro operativo con la stazione Carabinieri di Giovinazzo per programmare i controlli su emissioni sonore, sicurezza e ordine pubblico nelle ore notturne congiuntamente alla nostra Polizia Locale», ha concluso Sollecito.