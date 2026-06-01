Divieto di balneazione
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Cronaca

Divieto balneazione nel porto di Giovinazzo: amministrazione e Capitaneria usano il pugno di ferro

Il racconto del sindaco Sollecito di una mattinata a caccia di trasgressori

Giovinazzo - lunedì 1 giugno 2026 14.47
«Anche stamattina siamo stati impegnati con la Polizia Locale per monitorare borgo antico, passerella e porto vecchio. Abbiamo ribadito il divieto di balneazione nelle acque del porto insieme anche ai militari della Capitaneria di Porto, sia sul molo di sovraflutto e sia vicino al braccio di Ponente».

Lo scrive sui canali social il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.
«Abbiamo anche identificato (era ora!, ndr) alcuni ragazzi fin troppi "focosi" e apposto dei cartelli per ricordare a tutti il divieto - ha specificato il primo cittadino -. Stamattina primo incontro operativo con la stazione Carabinieri di Giovinazzo per programmare i controlli su emissioni sonore, sicurezza e ordine pubblico nelle ore notturne congiuntamente alla nostra Polizia Locale», ha concluso Sollecito.
Divieto di balneazione
Divieto di balneazione © Staff sindaco
  • Divieto di balneazione Giovinazzo
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