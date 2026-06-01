Cronaca
Divieto balneazione nel porto di Giovinazzo: amministrazione e Capitaneria usano il pugno di ferro
Il racconto del sindaco Sollecito di una mattinata a caccia di trasgressori
Giovinazzo - lunedì 1 giugno 2026 14.47
«Anche stamattina siamo stati impegnati con la Polizia Locale per monitorare borgo antico, passerella e porto vecchio. Abbiamo ribadito il divieto di balneazione nelle acque del porto insieme anche ai militari della Capitaneria di Porto, sia sul molo di sovraflutto e sia vicino al braccio di Ponente».
Lo scrive sui canali social il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.
«Abbiamo anche identificato (era ora!, ndr) alcuni ragazzi fin troppi "focosi" e apposto dei cartelli per ricordare a tutti il divieto - ha specificato il primo cittadino -. Stamattina primo incontro operativo con la stazione Carabinieri di Giovinazzo per programmare i controlli su emissioni sonore, sicurezza e ordine pubblico nelle ore notturne congiuntamente alla nostra Polizia Locale», ha concluso Sollecito.
Lo scrive sui canali social il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito.
«Abbiamo anche identificato (era ora!, ndr) alcuni ragazzi fin troppi "focosi" e apposto dei cartelli per ricordare a tutti il divieto - ha specificato il primo cittadino -. Stamattina primo incontro operativo con la stazione Carabinieri di Giovinazzo per programmare i controlli su emissioni sonore, sicurezza e ordine pubblico nelle ore notturne congiuntamente alla nostra Polizia Locale», ha concluso Sollecito.