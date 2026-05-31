L’AFP Giovinazzo chiude perdendo a Forte

Epilogo negativo per la stagione dell'che, nel sesto e ultimo turno dei playout salvezza di serie A1, viene sconfittadall'La squadra di Marzella si presenta al PalaForte a ranghi più che mai ridotti, senza Cardoso, Mura, Maturano, e con appena un cambio per i giocatori di movimento. All'11' però passa in vantaggio consugli sviluppi di una palla ferma. Al 24' un missile da oltre metà campo dibuca lo specchio difeso da Dangelico. All'ultimo minuto del primo tempo ci provadalla trequarti e porta in vantaggio i suoi.Al 3' della ripresa assolo diche trova il pertugio tra palo e portiere e riporta la situazione in parità. Al 6'parte da dietro la porta e con un alza e schiaccia a giro sorprende Bovo. Al 10'conclude una triangolazione con un gol dal limite dell'area. Passano due minuti emette dentro da distanza ravvicinata una pallina ricevuta dalla destra in orizzontale. Ancora un minuto e segna anche, smarcato in area, con un altro alza e schiaccia. Al 18'accorcia le distanze con un diagonale da fuori e tre minuti dopo gira dietro la porta e fa un numero con un ennesimo alza e schiaccia.Il 6-4 non ha conseguenze sulla classifica finale perché l'AFP Giovinazzo si è salvata con una giornata di anticipo, raggiungendo l'obiettivo minimo stagionale.Alla partenza di questa annata l'illusione di essere una delle sorprese del campionato, poi le vittorie stentavano ad arrivare, c'è stato un cambio di allenatore, la vana speranza di poter vincere in casa il WSE Trophy, altre sconfitte con una tardiva inversione di tendenza nelle ultimissime giornate. Nei playout altre battute d'arresto che potevano costare caro e che hanno incrinato il rapporto con i tifosi, fino al determinante successo di una settimana fa sul Castiglione che è valso la permanenza in massima serie.Il futuro però è quanto mai incerto: il Presidente Minervini è dimissionario da due mesi, ha più volte accusato i giocatori di non metterci impegno, molti di questi avrebbero già la valigia pronta, la tifoseria è molto delusa e si è allontanata, la struttura societaria non è così solida da riorganizzarsi velocemente e c'è persino chi scommette che, dopo le fatiche sul campo, l'AFP potrebbe non iscriversi al prossimo campionato di A1.