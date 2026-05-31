Hockey
L’AFP Giovinazzo chiude perdendo a Forte
L’ultimo turno dei playout salvezza termina con un 6-4 per i toscani
Giovinazzo - domenica 31 maggio 2026 0.44
Epilogo negativo per la stagione dell'AFP Giovinazzo che, nel sesto e ultimo turno dei playout salvezza di serie A1, viene sconfitta 6-4 dall'HC Forte dei Marmi.
La squadra di Marzella si presenta al PalaForte a ranghi più che mai ridotti, senza Cardoso, Mura, Maturano, e con appena un cambio per i giocatori di movimento. All'11' però passa in vantaggio con Mezzina sugli sviluppi di una palla ferma. Al 24' un missile da oltre metà campo di Ballestero buca lo specchio difeso da Dangelico. All'ultimo minuto del primo tempo ci prova Duhalde dalla trequarti e porta in vantaggio i suoi.
Al 3' della ripresa assolo di Turturro che trova il pertugio tra palo e portiere e riporta la situazione in parità. Al 6' Giovannelli parte da dietro la porta e con un alza e schiaccia a giro sorprende Bovo. Al 10' Cacciaguerra conclude una triangolazione con un gol dal limite dell'area. Passano due minuti e Bozzetto mette dentro da distanza ravvicinata una pallina ricevuta dalla destra in orizzontale. Ancora un minuto e segna anche Lopez, smarcato in area, con un altro alza e schiaccia. Al 18' Clavel accorcia le distanze con un diagonale da fuori e tre minuti dopo gira dietro la porta e fa un numero con un ennesimo alza e schiaccia.
Il 6-4 non ha conseguenze sulla classifica finale perché l'AFP Giovinazzo si è salvata con una giornata di anticipo, raggiungendo l'obiettivo minimo stagionale.
Alla partenza di questa annata l'illusione di essere una delle sorprese del campionato, poi le vittorie stentavano ad arrivare, c'è stato un cambio di allenatore, la vana speranza di poter vincere in casa il WSE Trophy, altre sconfitte con una tardiva inversione di tendenza nelle ultimissime giornate. Nei playout altre battute d'arresto che potevano costare caro e che hanno incrinato il rapporto con i tifosi, fino al determinante successo di una settimana fa sul Castiglione che è valso la permanenza in massima serie.
Il futuro però è quanto mai incerto: il Presidente Minervini è dimissionario da due mesi, ha più volte accusato i giocatori di non metterci impegno, molti di questi avrebbero già la valigia pronta, la tifoseria è molto delusa e si è allontanata, la struttura societaria non è così solida da riorganizzarsi velocemente e c'è persino chi scommette che, dopo le fatiche sul campo, l'AFP potrebbe non iscriversi al prossimo campionato di A1.
La squadra di Marzella si presenta al PalaForte a ranghi più che mai ridotti, senza Cardoso, Mura, Maturano, e con appena un cambio per i giocatori di movimento. All'11' però passa in vantaggio con Mezzina sugli sviluppi di una palla ferma. Al 24' un missile da oltre metà campo di Ballestero buca lo specchio difeso da Dangelico. All'ultimo minuto del primo tempo ci prova Duhalde dalla trequarti e porta in vantaggio i suoi.
Al 3' della ripresa assolo di Turturro che trova il pertugio tra palo e portiere e riporta la situazione in parità. Al 6' Giovannelli parte da dietro la porta e con un alza e schiaccia a giro sorprende Bovo. Al 10' Cacciaguerra conclude una triangolazione con un gol dal limite dell'area. Passano due minuti e Bozzetto mette dentro da distanza ravvicinata una pallina ricevuta dalla destra in orizzontale. Ancora un minuto e segna anche Lopez, smarcato in area, con un altro alza e schiaccia. Al 18' Clavel accorcia le distanze con un diagonale da fuori e tre minuti dopo gira dietro la porta e fa un numero con un ennesimo alza e schiaccia.
Il 6-4 non ha conseguenze sulla classifica finale perché l'AFP Giovinazzo si è salvata con una giornata di anticipo, raggiungendo l'obiettivo minimo stagionale.
Alla partenza di questa annata l'illusione di essere una delle sorprese del campionato, poi le vittorie stentavano ad arrivare, c'è stato un cambio di allenatore, la vana speranza di poter vincere in casa il WSE Trophy, altre sconfitte con una tardiva inversione di tendenza nelle ultimissime giornate. Nei playout altre battute d'arresto che potevano costare caro e che hanno incrinato il rapporto con i tifosi, fino al determinante successo di una settimana fa sul Castiglione che è valso la permanenza in massima serie.
Il futuro però è quanto mai incerto: il Presidente Minervini è dimissionario da due mesi, ha più volte accusato i giocatori di non metterci impegno, molti di questi avrebbero già la valigia pronta, la tifoseria è molto delusa e si è allontanata, la struttura societaria non è così solida da riorganizzarsi velocemente e c'è persino chi scommette che, dopo le fatiche sul campo, l'AFP potrebbe non iscriversi al prossimo campionato di A1.