Festa della Repubblica, il programma a Giovinazzo per l'80° anniversario

Si celebra quest'oggi l'ed a Giovinazzo il programma si svolgerà nella mattinata di oggi, martedì 2 giugno.Alle 9.30, ci sarà il ritrovo della autorità civili, in testa il sindaco Michele Sollecito ed il presidente del consiglio comunale, Francesco Cervone, delle autorità militari, di una rappresentanza del Corpo di Polizia Locale, nonché delle associazioni d'Arma.Quindi, alle 9.45 il corteo muoverà verso la Villa Comunale dove si terrà la cerimonia commemorativa di quanto lottarono e persero la vita per la libertà e la democrazia. Quindi l'alzabandiera, la consueta preghiera e deposizione di una corona d'alloro presso il Monumento ai Caduti.Da lì il corteo ritornerà presso il Palazzo comunale sciogliendosi.