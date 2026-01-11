La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3

La Jovis Natio comincia il nuovo anno con un pareggio, 3-3, sul campo dell'FC Santeramo. Mister De Biase deve ricominciare il 2026 con diverse defezioni: ai lungo degenti Ignomiriello e Iessi (Ubaldo) si sono aggiunti Murolo (Agostino) per problemi fisici e capitan De Palma per motivi personali.Il match in terra murgiana inizia subito in salita per i biancoverdi: due gravi disattenzioni permettono all'FC Santeramo di beffare per due volte Pastoressa G., portandosi rapidamente sul 2-0.Gli ospiti prendono campo e coraggio, cominciando a farsi pericolosi senza riuscire a trovare la via del pari. Davvero tante le occasioni sprecate dalla Jovis che, comunque, riesce ad accorciare le distanze con(2-1) poco prima dell'intervallo.Ad inizio ripresa il copione non cambia: i giovinazzesi creano una miriade di palle gol, ma sono troppo imprecisi sotto porta. A trovare la via del meritato pareggio ci pensa, ancora una volta,: splendida la conclusione dai 10 metri che si insacca dopo un bacino all traversa (2-2).L'inerzia sembra essere finalmente essere a favore degli ospiti ma, a metà ripresa, il Santeramo rimette la freccia: il 3-2 gela l'entusiasmo degli ospiti. I biancoverdi non demordono, continuano a macinare (e sprecare) occasioni, fino a quando– a 9' dalla fine del match – trova la rete del 3-3.A nulla vale il forcing finale della Jovis: al triplice fischio il risultato non cambia. C'è tanto rammarico nello spogliatoio della Jovis Natio per non aver colto i 3 punti sul – comunque ostico – campo di Santeramo: davvero troppe le occasioni fallite sotto porta dai giovinazzesi, a cui è mancato quel cinismo indispensabile per poter avere differenze velleità di classifica.