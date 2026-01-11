La Jovis Natio
La Jovis Natio

La Jovis Natio non sfonda: a Santeramo finisce 3-3

La squadra di de Biase crea tanto, spreca troppo e torna a casa solo con un punto

Giovinazzo - domenica 11 gennaio 2026 18.27
La Jovis Natio comincia il nuovo anno con un pareggio, 3-3, sul campo dell'FC Santeramo. Mister De Biase deve ricominciare il 2026 con diverse defezioni: ai lungo degenti Ignomiriello e Iessi (Ubaldo) si sono aggiunti Murolo (Agostino) per problemi fisici e capitan De Palma per motivi personali.

Il match in terra murgiana inizia subito in salita per i biancoverdi: due gravi disattenzioni permettono all'FC Santeramo di beffare per due volte Pastoressa G., portandosi rapidamente sul 2-0.

Gli ospiti prendono campo e coraggio, cominciando a farsi pericolosi senza riuscire a trovare la via del pari. Davvero tante le occasioni sprecate dalla Jovis che, comunque, riesce ad accorciare le distanze con Montelli (2-1) poco prima dell'intervallo.

Ad inizio ripresa il copione non cambia: i giovinazzesi creano una miriade di palle gol, ma sono troppo imprecisi sotto porta. A trovare la via del meritato pareggio ci pensa, ancora una volta, Montelli: splendida la conclusione dai 10 metri che si insacca dopo un bacino all traversa (2-2).

L'inerzia sembra essere finalmente essere a favore degli ospiti ma, a metà ripresa, il Santeramo rimette la freccia: il 3-2 gela l'entusiasmo degli ospiti. I biancoverdi non demordono, continuano a macinare (e sprecare) occasioni, fino a quando Pagano – a 9' dalla fine del match – trova la rete del 3-3.

A nulla vale il forcing finale della Jovis: al triplice fischio il risultato non cambia. C'è tanto rammarico nello spogliatoio della Jovis Natio per non aver colto i 3 punti sul – comunque ostico – campo di Santeramo: davvero troppe le occasioni fallite sotto porta dai giovinazzesi, a cui è mancato quel cinismo indispensabile per poter avere differenze velleità di classifica.
L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
11 gennaio 2026 L’AFP Giovinazzo vince l’andata dei quarti di WSE Trophy
Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3
11 gennaio 2026 Defender Giovinazzo C5, il 2026 inizia con il sorriso: Itria battuto 6-3
Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo Jovis Natio più forte delle difficoltà, 5-2 al Dream Team Palo I biancoverdi del tecnico de Biase chiudono il 2025 con una vittoria: doppietta di Murolo (Agostino)
Audax Rutigliano-Jovis Natio: battaglia vera, spettacolo puro Audax Rutigliano-Jovis Natio: battaglia vera, spettacolo puro I biancoverdi di de Biase, in svantaggio di due reti, pareggiano 6-6 con il capitan De Palma
Jovis Natio, incredibile beffa. Il Poggiorsini pareggia all'ultimo: 5-5 Jovis Natio, incredibile beffa. Il Poggiorsini pareggia all'ultimo: 5-5 La squadra di de Biase, sotto di due reti, si porta in vantaggio (5-4), ma viene tradita allo scadere della partita
La Jovis Natio trova la prima vittoria: 0-3 ad Altamura La Jovis Natio trova la prima vittoria: 0-3 ad Altamura Il quintetto di de Biase ottiene il primo successo dell'anno: reti di Lovino, Pastoressa (Marco) e Montelli
Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta I giovinazzesi del tecnico de Biase, falcidiati da squalifiche e infortuni, cedono con il risultato finale di 7-6
Jovis Natio, terzo stop consecutivo. L'Azetium Rutigliano vince 2-3 Jovis Natio, terzo stop consecutivo. L'Azetium Rutigliano vince 2-3 A nulla sono valse le molteplici occasioni create nel finale. Di Ignomiriello e Prisciandaro le reti dei padroni di casa
Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta I biancoverdi di de Biase cadono 4-2 sul campo del Futsal Grotte. Reti di Pastoressa (Marco) e Lovino
Termina ai play-off la prima stagione sportiva della Jovis Natio Termina ai play-off la prima stagione sportiva della Jovis Natio A Barletta, l'Eraclio C5 è spietato e passa il turno imponendosi con il risultato finale di 8-5
