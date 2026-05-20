Lo insulta sui social, condannata una donna. Risarcimento in beneficenza

Avrebbe offeso la reputazione di, titolare dello studio, giudicandolo «inaffidabile, maleducato ed irrispettoso». Per questo il giudice del, ha riconosciuto una donna colpevole di diffamazione, condannandola ache saranno devoluti in beneficenza.I fatti risalgono alla primavera 2021. Al centro del procedimento penale, alcuni commenti pubblicati dalla imputata sulla paginadi, in cui Alberga fu definito «inaffidabile, maleducato, irrispettoso e sfruttatore», e su quella: «Sarà l'unica agenzia che non consiglierei mai a nessuno per la poca professionalità e serietà - fu scritto -, per lo sfruttamento di Alberga ai suoi collaboratori che lo assistono dalla mattina fino alla sera per pochi spiccioli».Nella denuncia, inoltre, Alberga, assistito dall'avvocato, ha dichiarato di aver conosciuto l'imputata per motivi di lavoro «ad inizio aprile 2021, quando iniziò una settimana di affiancamento nello studio di Molfetta, al termine della quale non fu confermata». Secondo il giudice «l'esito negativo dell'affiancamento, evidentemente, instillava nella imputata una forte acrimonia verso la persona offesa, sfociata successivamente nel commento denigratorio» postato sui social.Agli atti anche un caso di aggressione fisica, documentato dai filmati di videosorveglianza. La donna dovrà adesso sborsare, oltre alla rifusione delle spese di difesa quantificate in. L'intera somma sarà devoluta in beneficenza alle associazioni cittadine