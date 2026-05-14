Ginnastica Iris, Flavia Cassano in maglia azzurra protagonista in Polonia

Nel weekend del 9-10 maggio scorso, giungono ancora successi, con la nazionale giovanile italiana di Ginnastica Ritmica pernel torneo internazionale Rhythmic Stars a Gdynia, in Polonia. Sotto la guida della tecnica Marisa Stufano, convocata in questa trasferta come capo delegazione, Flavia ha conquistato tre prestigiose medaglie, confermando talento e determinazione.Oro nella classifica a squadre, insieme alle compagne Elodie Margot Godioz e Veronica Zappaterreni, bronzo con il cerchio con il punteggio di 24,100 e ancora un bronzo con le clavette con 24,250 punti, è questo il bottino che Flavia ha portato a casa e che dimostra ancora una volta quanto impegno, passione e lavoro di squadra portino a grandi risultati.