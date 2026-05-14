Flavia Cassano (a dx) sul podio. <span>Foto Iris Giovinazzo </span>
Flavia Cassano (a dx) sul podio. Foto Iris Giovinazzo
Ginnastica Ritmica

Ginnastica Iris, Flavia Cassano in maglia azzurra protagonista in Polonia

Il 9 e 10 maggio scorsi a Gdynia successi nel "Rhythmic Stars"

Giovinazzo - giovedì 14 maggio 2026 Comunicato Stampa
Nel weekend del 9-10 maggio scorso, giungono ancora successi, con la nazionale giovanile italiana di Ginnastica Ritmica per Flavia Cassano (ginnasta tesserata con l'ASD Ginnastica Ritmica Iris) nel torneo internazionale Rhythmic Stars a Gdynia, in Polonia. Sotto la guida della tecnica Marisa Stufano, convocata in questa trasferta come capo delegazione, Flavia ha conquistato tre prestigiose medaglie, confermando talento e determinazione.

Oro nella classifica a squadre, insieme alle compagne Elodie Margot Godioz e Veronica Zappaterreni, bronzo con il cerchio con il punteggio di 24,100 e ancora un bronzo con le clavette con 24,250 punti, è questo il bottino che Flavia ha portato a casa e che dimostra ancora una volta quanto impegno, passione e lavoro di squadra portino a grandi risultati.
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