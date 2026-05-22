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Gli atleti della scuola Shinjukan Dojo pronti a partire per Bratislava
La truppa giovinazzese della presidentessa Maione e del maestro Debari sarà impegnata ai campionati del mondo Wukf
Giovinazzo - venerdì 22 maggio 2026 9.51
La comunità di Giovinazzo si stringe con entusiasmo attorno alla scuola Shinjukan Dojo, eccellenza sportiva del territorio, in occasione dei campionati del mondo Wukf, che si terranno a Bratislava, in Slovacchia, domani e domenica.
Gli atleti del club della presidentessa Clelia Maione e del maestro Agostino Debari, tesserati nel Gruppo Sportivo Karate Italia, avranno l'onore di rappresentare Giovinazzo su un palcoscenico internazionale. Con orgoglio, disciplina e con dedizione, porteranno in alto il nome della comunità, mostrando al mondo il frutto del loro duro lavoro. Il percorso di questi giovani sportivi testimonia il legame forte tra sport e valori, dimostrando ancora una volta che Giovinazzo è una terra di eccellenze.
La scuola Shinjukan Dojo, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento non solo per i giovani del paese, ma per tutta la comunità. Gli atleti porteranno con loro lo spirito, la forza e il sostegno di un'intera cittadinanza che li ammira e li sostiene.
Gli atleti del club della presidentessa Clelia Maione e del maestro Agostino Debari, tesserati nel Gruppo Sportivo Karate Italia, avranno l'onore di rappresentare Giovinazzo su un palcoscenico internazionale. Con orgoglio, disciplina e con dedizione, porteranno in alto il nome della comunità, mostrando al mondo il frutto del loro duro lavoro. Il percorso di questi giovani sportivi testimonia il legame forte tra sport e valori, dimostrando ancora una volta che Giovinazzo è una terra di eccellenze.
La scuola Shinjukan Dojo, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento non solo per i giovani del paese, ma per tutta la comunità. Gli atleti porteranno con loro lo spirito, la forza e il sostegno di un'intera cittadinanza che li ammira e li sostiene.