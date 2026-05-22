Gli atleti della scuola Shinjukan Dojo pronti a partire per Bratislava

La comunità di Giovinazzo si stringe con entusiasmo attorno alla scuola, eccellenza sportiva del territorio, in occasione dei campionati del mondoche si terranno a Bratislava, in Slovacchia, domani e domenica.Gli atleti del club della presidentessae del maestro, tesserati nel, avranno l'onore di rappresentare Giovinazzo su un palcoscenico internazionale. Con orgoglio, disciplina e con dedizione, porteranno in alto il nome della comunità, mostrando al mondo il frutto del loro duro lavoro. Il percorso di questi giovani sportivi testimonia il legame forte tra sport e valori, dimostrando ancora una volta che Giovinazzo è una terra di eccellenze.La scuola, nel corso degli anni, è diventata un punto di riferimento non solo per i giovani del paese, ma per tutta la comunità. Gli atleti porteranno con loro lo spirito, la forza e il sostegno di un'intera cittadinanza che li ammira e li sostiene.