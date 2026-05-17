Semifinale play-off andata, Defender Giovinazzo travolgente e la Futura è ko

Unsemplicemente brillante conquista la gara di andata della semifinale play-off per il salto in serie A con il punteggio disuperando la, ma soprattutto mostra giocate talmente veloci che i calabresi non hanno saputo arginare.Doppietta di capitan, reti diper la manita finale. E pensare che il risultato poteva essere più largo rispetto a quello maturato sul rettangolo di gioco di un PalaPansini stracolmo di tifo e di entusiasmo, ma le innumerevoli occasioni mancate per un soffio, oltre ad una traversa e ad un palo non lo hanno consentito. La squadra di Reggio Calabria è apparsa in difficoltà per larghi tratti dell'incontro molto diversa da quella scesa in campo nella regular season quando aveva vinto 1-3. Espulso Manoel Dos Santos, per tutti Kadu, sarà assente il 23 maggio nella gara di ritorno.Parisi schiera Parisi, Honorio, Minnella, Falcone e Scopelliti, Menini risponde con Di Capua, Divanei, Difonzo, Dibenedetto e Fanfulla. La partenza è targata Futura con Minnella che indirizza Falcone verso la rete, ma Di Capua para. Sono vane le sortite di Difonzo e Dibenedetto. Più insidioso è il proiettile di Cutrignelli che para Parisi chiamato poco dopo da Tanke ad un intervento più difficoltoso.La pressione portata da Marolla all'11' produce il tiro da lunga distanza diche beffa Parisi fuori dai pali per l'1-0. Spara fuori Cutrignelli una trama imbastita da Tanke e Difonzo, mentre Minnella manca il tocco decisivo sul secondo palo dopo un bel lavoro di Pizetta. Sprecano poco dopo sia Scopelliti, solo davanti a Di Capua, che Cutrignelli in ripartenza fermato dalla parata di Parisi. Si stampa sulla traversa il lob al volo di Difonzo suggerito da Piscitelli.Ilprotagonista del 2-0 coronando al 18' con un colpo di testa l'assist di Cutrignelli, l'azione finale del primo tempo. Secondo tempo che si apre col Giovinazzo che preme sull'acceleratore ma gli affondi di Dibenedetto e Tanke sono infruttuosi. Da manuale l'attacco di prima intenzione portato da Tanke e Divanei chiuso dalla rete dial 9' per il 3-0. Replica pericolosa di Minnella sul secondo palo che spara sul portiere in uscita dopo un angolo di Cividini.Non va a segno la triangolazione con un tocco Dibenedetto-Difonzo-Tanke e sfortunato è anche Fanfulla che coglie il palo. Letale è invece il contropiede condotto daal 15' che supera Parisi con un pallonetto d'autore per il 4-0. Inserisce allora Pizetta come power-play Martino ed è provvidenziale il salvataggio di Honorio a porta indifesa su lancio di Difonzo.Il 16' minuto diventa cruciale nell'economia del match perché Kadu commette fallo su Dibenedetto e viene ammonito, ma risponde con un applauso ironico verso l'arbitro che lo espelle. In superiorità numerica al 17' Cutrignelli offre ala palla del 5-0. Distrazione nel finale della difesa dei padroni di casa e Minnella al 18' trova da un lateralesul secondo palo che insacca il 5-1 finale.- ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -. Abbiamo creato tantissime occasioni da rete,». Il risultato finale di 5-1, però, non vuol dire che bisogna adagiarsi sugli allori proprio adesso: «Non siamo ancora in finale, è ancora tutto aperto - ha continuato -. Andremo su un campo difficile, consapevoli delle difficoltà che troveremo, ma sono veramente contento di questo gruppo».Sul risultato finale ha inciso anche la spinta del PalaPansini: «C'è veramente poco da dire. Con un tifo e un pubblico così numeroso e festante, e una squadra che gioca, fa divertire e fa gol, è veramente difficile per qualsiasi avversario», ha concluso Menini.