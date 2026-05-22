Antimafia, Giovinazzo presente a Bisceglie alla marcia della Rete dei Diritti

Una scelta ben precisa per continuare a contrastare, stando dentro le istituzioni, quel cancro chiamato mafia. Minuscolo, mafia, come minuscolo dovrebbe essere - e così non è, purtroppo - il consenso che i nuovi capetti della mala pugliese mietono tra le nuove generazioni.Il sindaco di Giovinazzo,ha partecipato il 20 maggio scorso alla marcia organizzata dallacittà che sta affrontando probabilmente uno dei periodi più complessi della sua vita sociale degli ultimi 20 anni, stritolata dagli appetiti dei clan baresi che non hanno esitato a spararsi addosso.Giovinazzo non è affatto immune a quegli appetiti e lo sa bene Sollecito: «Ho partecipato alla marcia organizzata dalla Rete dei Diritti di Bisceglie. Abbiamo ricordato con grande commozionevittima innocente di mafia, freddato mentre lavorava, una vita falciata dal delirio di onnipotenza dei clan mafiosi - ha spiegato il primo cittadino giovinazzese - . Don Angelo Cassano referente di Libera Puglia ci ha ricordato ancora una volta che sono le mafie a stare nel posto sbagliato nel momento sbagliato e non le vittime innocenti. Perché le mafie sono violenza e prevaricazione, sono ontologicamente sbagliate.E anche se oggi i ventenni rampolli dei clanLe nostre città non possono abbassare la guardia perché questo cancro è in mezzo a noi e cerca di mettere radici in ogni modo», è il messaggio chiaro lanciato anche ai suoi amministrati.Turismo, movida, soldi che girano sono un'attrattiva troppo grande per le organizzazioni criminali, già ben posizionatesi anche a Nord di Bari. Ora che capi storici sono in carcere o sono morti, si fa sempre più largo la possibilità che i conflitti debordino perché le nuove leve non sembrano affatto sapersi fermare. Tutti gli amministratori locali, non solo giovinazzesi, nelle imminenti e poi prossime tornate elettorali, dovranno fare scelte di campo forti e chiare per evitare che la metastasi si allarghi fagocitando pezzi ingenti di economia.