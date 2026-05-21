Attualità
Il 22 maggio la benedizione dell'altare nella sede del Comitato Feste Patronali di Giovinazzo
Alle 20.00 ai piedi di Palazzo di Città
Giovinazzo - giovedì 21 maggio 2026
Domani, venerdì 22 maggio, alle ore 20.00, sotto il porticato di Palazzo di Città, avverrà la benedizione dell'altare dedicato alla Madonna di Corsignano, presente nella sede del Comitato Feste Patronali, guidato da Pietro Sifo.
A benedirlo sarà l'amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta, Padre Francesco Depalo, alla presenza delle autorità civili cittadine. L'invito ai fedeli ed alla cittadinanza tutta è a partecipare al momento che di fatto simboleggia l'inizio del percorso verso la grande festa agostana. Quest'anno, va ricordato, il presidente Pietro Sifo ha già annunciato che la festa esterna con la processione della sacra edicola avrà luogo domenica 23 agosto.
A benedirlo sarà l'amministratore parrocchiale di Santa Maria Assunta, Padre Francesco Depalo, alla presenza delle autorità civili cittadine. L'invito ai fedeli ed alla cittadinanza tutta è a partecipare al momento che di fatto simboleggia l'inizio del percorso verso la grande festa agostana. Quest'anno, va ricordato, il presidente Pietro Sifo ha già annunciato che la festa esterna con la processione della sacra edicola avrà luogo domenica 23 agosto.