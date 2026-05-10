AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

Disastro AFP Giovinazzo

Nei playout salvezza perde anche a Breganze

Giovinazzo - domenica 10 maggio 2026 0.04
Nell'ultima giornata di andata dei playout salvezza della serie A1, l'AFP Giovinazzo perde a Breganze con il risultato di 4-3.

Pino Marzella deve fare a meno di Clavel, fermato dalla giustizia sportiva dopo il cartellino rosso contro il Castiglione. Appena 90" dopo il fischio di inizio, e dopo qualche tentativo, il Breganze passa in vantaggio con Agostini che dalla sinistra, dimenticato dalla difesa, si accentra e segna con un alza e schiaccia. Al 10' Tagliapietra e Cairo giocano la pallina dietro la linea della porta finché quest'ultimo non trova il guizzo giusto per beffare Bovo. Al 16' scatto di Mura che dalla trequarti fa partire un bolide che si infila sotto la traversa per il 2-1 con cui si va al riposo.

Al 5' della ripresa cartellino blu per Mezzina, colpevole di aver fatto cadere Agostini lungo la linea laterale. Al 12' contropiede dei padroni di casa, viene pescato in avanti Volpe che con freddezza fa passare la pallina sotto il corpo del portiere. Al 16' Maturano tira da centrocampo e Mezzina devia in rete accorciando le distanze. Un minuto dopo però gli ospiti commettono il decimo fallo, al tiro diretto si presenta Agostini che tenta un alza e schiaccia, la pallina resta lì fermata da Bovo e il capitano dei veneti riesce a metterla dentro. Al penultimo minuto sassata di Mura da metà campo che gonfia la rete e il risultato finale è di 4-3.

L'AFP a metà playout è ferma ad un pareggio e due sconfitte, peraltro contro formazioni più deboli sulla carta. I biancoverdi tornano a perdere al Pala Ferrarin, contro l'ultima in classifica, così come avevano fatto durante la regular season. Nel frattempo il Forte dei Marmi batte il Castiglione e scappa via mentre i biancoverdi, solo grazie al risultato sull'altra pista, possono restare secondi. Intanto sabato il Breganze sarà al PalaPansini e servirà una immediata vendetta se davvero si vuole centrare questa salvezza.
Risultati 3^ giornata playout
HOCKEY BREGANZE - INDECO AFP GIOVINAZZO 4-3
HC FORTE DEI MARMI - BLUE FACTOR CASTIGLIONE 5-1

Classifica
HC FORTE DEI MARMI 19
INDECO AFP GIOVINAZZO 14
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 11
HOCKEY BREGANZE 6
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
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