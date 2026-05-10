Disastro AFP Giovinazzo

Nell'ultima giornata di andata dei playout salvezza della serie A1, l'perde acon il risultato diPino Marzella deve fare a meno di Clavel, fermato dalla giustizia sportiva dopo il cartellino rosso contro il Castiglione. Appena 90" dopo il fischio di inizio, e dopo qualche tentativo, il Breganze passa in vantaggio conche dalla sinistra, dimenticato dalla difesa, si accentra e segna con un alza e schiaccia. Al 10' Tagliapietra egiocano la pallina dietro la linea della porta finché quest'ultimo non trova il guizzo giusto per beffare Bovo. Al 16' scatto diche dalla trequarti fa partire un bolide che si infila sotto la traversa per il 2-1 con cui si va al riposo.Al 5' della ripresa cartellino blu per Mezzina, colpevole di aver fatto cadere Agostini lungo la linea laterale. Al 12' contropiede dei padroni di casa, viene pescato in avantiche con freddezza fa passare la pallina sotto il corpo del portiere. Al 16' Maturano tira da centrocampo edevia in rete accorciando le distanze. Un minuto dopo però gli ospiti commettono il decimo fallo, al tiro diretto si presentache tenta un alza e schiaccia, la pallina resta lì fermata da Bovo e il capitano dei veneti riesce a metterla dentro. Al penultimo minuto sassata dida metà campo che gonfia la rete e il risultato finale è di 4-3.L'AFP a metà playout è ferma ad un pareggio e due sconfitte, peraltro contro formazioni più deboli sulla carta. I biancoverdi tornano a perdere al Pala Ferrarin, contro l'ultima in classifica, così come avevano fatto durante la regular season. Nel frattempo il Forte dei Marmi batte il Castiglione e scappa via mentre i biancoverdi, solo grazie al risultato sull'altra pista, possono restare secondi. Intanto sabato il Breganze sarà al PalaPansini e servirà una immediata vendetta se davvero si vuole centrare questa salvezza.