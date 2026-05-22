Pulizia spiagge. <span>Foto Comune di Giovinazzo </span>
Pulizia spiagge. Foto Comune di Giovinazzo
Territorio

Iniziata la pulizia del litorale a Giovinazzo

Operatori Impregico al lavoro dai primi di maggio su tutta la costa

Giovinazzo - venerdì 22 maggio 2026
Giornate intense per gli operatori ecologici della società Impregico, che a Giovinazzo gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Dal 6 maggio e sino alle scorse ore sono stati ripuliti i tratti di litorale partendo dall'ex Lido Lucciola, al confine col quartiere barese di Santo Spirito, sino alla spiaggia conosciuta da molti come "il Sabbione", verso Molfetta.

Sono stati effettuati anche lo sfalcio dell'erba infestante, che in taluni tratti si era fatta alta, ma sono stati anche ripulite le coste di Levante e Ponente con la rimozione di buona parte dei tronchi e dei rami arrivati nelle scorse giornate con le mareggiate. Giovinazzo si prepara così ai primissimi fine settimana in cui in tanti sceglieranno, meteo permettendo, di trascorrere le prime giornate al mare.

«Un'azione importante per tutelare l'ambiente - ha sottolineato attraverso i canali social l'assessore al ramo, Savino Alberto Rucci -, garantire spazi più puliti ai cittadini e preservare il nostro litorale, patrimonio di tutta la comunità. Ringrazio gli operatori intervenuti per il lavoro svolto con professionalità e tempestività. Il rispetto del territorio - ha concluso - è una responsabilità condivisa, continuiamo insieme a prenderci cura delle nostre spiagge».
Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
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Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
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Pulizia spiagge 2026
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Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
Pulizia spiagge 2026
Pulizia spiagge 2026 © Comune di Giovinazzo
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