Iniziata la pulizia del litorale a Giovinazzo

Giornate intense per gli operatori ecologici della societàche a Giovinazzo gestisce il servizio di raccolta e smaltimento rifiuti. Dal 6 maggio e sino alle scorse ore sonoSono stati effettuati anche lo sfalcio dell'erba infestante, che in taluni tratti si era fatta alta, ma sono stati anche ripulite le coste di Levante e Ponente con la rimozione di buona parte dei tronchi e dei rami arrivati nelle scorse giornate con le mareggiate. Giovinazzo si prepara così ai primissimi fine settimana in cui in tanti sceglieranno, meteo permettendo, di trascorrere le prime giornate al mare.«Un'azione importante per tutelare l'ambiente - ha sottolineato attraverso i canali social l'assessore al ramo,-, garantire spazi più puliti ai cittadini e preservare il nostro litorale, patrimonio di tutta la comunità. Ringrazio gli operatori intervenuti per il lavoro svolto con professionalità e tempestività. Il rispetto del territorio - ha concluso - è una responsabilità condivisa, continuiamo insieme a prenderci cura delle nostre spiagge».