"Notte Bianca della Poesia", Amedeo Anelli e Carlo Alberto Sitta i primi ospiti ufficiali

Si avvicinano le date delquando a Giovinazzo avrà luogo, organizzata dall'Accademia delle Culture e dei Pensieri del Mediterraneo, lafestival giunto alla sedicesima edizione, caratterizzato da letture poetiche, seminari gratuiti, eventi di musica e teatro.Anche quest'anno, che tra l'altro prevede la novità del tema del viaggio a fare da Leitmotiv, la manifestazione avrà ospiti di rilievo nell'ambito letterario. Gianni Antonio Palumbo, direttore artistico della Notte bianca (coadiuvato dai vice-direttori Angela Di Liso e Vito Davoli), ha annunciato la partecipazione di Amedeo Anelli e Carlo Alberto Sitta.«Grazie al Direttore Artistico, la 16^ Edizione della Notte Bianca si arricchisce di due personalità letterarie conosciute a livello internazionale - ha detto Nicola De Matteo, presidente dell' Accademia - che lanceranno Giovinazzo e l' intera Puglia per la qualificata proposta culturale. Inoltre mi aspetto dal Prof. Palumbo una altrettanto significativa presenza per l' ospite straniero. Sicuramente una poetessa dalla Polonia o dalla Serbia. Vedremo...».scrittore nato a Santo Stefano Lodigiano e residente a Codogno, si occupa di poesia, filosofia, critica, teoria della Letteratura e d'Arte e ha all'attivo numerose pubblicazioni. Tra le sue ultime raccolte poetiche ricordiamo Neve pensata (Mursia, 2017; ed. in francese Libreria Ticinum, 2020, traduzione di Irène Duboeuf); Polifonii (Ikon, 2019, in romeno e italiano, trad. Eliza Macadan); L'Alphabet du monde, Editions du Cygne, 2020, trad. di Irène Duboeuf; Quartetti. Ai grandi piccoli ed ai piccoli grandi (Libreria Ticinum, 2020, illustrato da Guido Conti); Invernale e altre temperature / Hivernales et autres températures, trad. francese di Irène Duboeuf (Libreria Ticinum 2022) e Pentru o singură voce / Per voce sola (Cosmopoli, 2024, in romeno e italiano, trad. Eliza Macadan). Nel 2016 è stato inserito in Poesia d'oggi. Un'antologia italiana a cura di Paolo Febbraro (Elliot) e nell'Antologia di poeti contemporanei. Tradizioni e innovazioni in Italia (Mursia) a cura di Daniela Marcheschi. È traduttore dal russo di diversi volumi di poeti novecenteschi come la recente raccolta di Nikolaj Gumilëv, Nel giorno in cui il mondo fu creato (Avagliano 2020). Ha fondato e dirige dal 1991 la rivista internazionale di poesia e filosofia "Kamen'" che arriva in quasi 70 paesi nel mondo. È membro di diverse istituzioni nazionali ed internazionali. Nel 2021 ha curato per Mimesis l'edizione delle poesie di Roberto Rebora Poesie (1932-1991). Sue poesie hanno ispirato il giovane e brillante compositore franco-belga Alexandre Jamar.è nato a Malcantone di Medolla, Modena, nel 1940. Ha praticato la poesia, inizialmente, come scrittura sperimentale, esemplificata in alcune opere, quali IN/FINITO (Geiger, Torino, 1968); Magnetodrome (Agentzia, Parigi, 1971); Animazione (Geiger, Parma, 1974). Dal 1968 ha collaborato alle storiche riviste "Il verri", "Nuova Corrente", "Il caffè", "Carte Segrete", "Uomini e idee", "Periodo ipotetico", "Cervo volante", "Change", "Invisible City", "Opus International", "VH 101", "Yale Italian Poetry" e altre. Negli Anni Settanta è stato redattore delle riviste "Tam Tam" e "L'Humidité". Successivamente, in un recupero della lingua letteraria, ha pubblicato: La sesta terra (Società di Poesia, Milano 1985); Il principe errante (Edizioni del Laboratorio, Modena, 1989 – ristampa nel 2025 con 'Terra d'Ulivi Edizioni'); L'anima virtuale (Book Editore, Bologna, 2000); Museo degli astri (Edizioni del Laboratorio, Modena, 2006). Nel 2009 ha pubblicato la prosa di viaggio India Minima – cronaca di un viaggio annunciato (NEM Editore). Nel 2017 ha firmato, per le Edizioni del Laboratorio, due volumi "gemelli": I generi e il gesto e L'età del gesto, che ricostruiscono, documenti e cronaca, gli Anni della sperimentazione letteraria e artistica dagli Anni Sessanta. Nel 2024 ha vinto il Premio 'Riconoscere una storia', assegnato da Terra d'Ulivi Edizioni, al quale ha fatto seguito l'uscita del libro di memorie Autobiografia di Mal Cantone presso le stesse Edizioni.Ha tradotto dal francese opere di Pierre Albert-Birot, Jean Tardieu, Jaques Henric, Patrick Boumard. Nel 1979 ha fondato a Modena il Laboratorio di Poesia, di cui è tuttora Presidente. Per le Edizioni del Laboratorio ha fondato e diretto la Rivista di poesia "Steve" (66 numeri dal 1980) e la collana i "libri di Steve" (39 titoli dal 1986). Ha organizzato, attraverso il Laboratorio di Poesia, diversi convegni.A breve sarà annunciata anche l'ospite internazionale, accanto ad altre significative presenze. Percorsi consolidati, dunque, e di grande valore per la sedicesima Notte bianca, i cui reading e seminari si preannunciano fortemente stimolanti, come nelle passate edizioni.