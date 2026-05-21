Frasi per le panchine a Levante, premiati studenti del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo

Il 19 maggio scorso, nella Sala Consiliare "Luciano Pignatelli" di Palazzo di Città, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti deldi Giovinazzo vincitori del concorsoIl concorso ha inteso selezionare quelle frasi, composte dagli studenti, chedella nostra Città.Alla presenza del Sindaco, Michele Sollecito, del Vicesindaco, Gaetano Depalo, della Referente del Liceo, prof.ssa Patrizia Petta, del Presidente del Rotary Club Molfetta Gen. Michele Catalano, del Presidente della Fondazione Famiglia Piscitelli- D'Agostino, Michele Piscitelli, sono stati premiati i seguenti studenti:Emanuele Rossiello (Classe V B – Liceo Scientifico), con la frase:"Ama la natura in cui di rado sei immerso, trattala come tuo fine, non come tuo mezzo".Victoria Rizzi (Classe III A – Liceo Classico), con la frase:"La natura ti regala bellezza: tu restituiscile rispetto!"Gaia Miolla (Classe I B – Liceo Scientifico), con la frase:"In questo posto avviene una magia: la luce fa brezza nelle nostre emozioni. Rispettalo!"Christian Pasquale Magrone (Classe II B – Liceo Scientifico), con la frase:"Our planet's greatest threat is believing someone else will save it!"(Trad. "La più grande minaccia al nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro!")Giulia Maria Stufano (Classe II A – Liceo Classico), con la frase:"Ci vuole un fiore!"Ludovica Mazzilli (Classe II A – Liceo Classico), con la frase:"Nel rumore delle onde risuonano i ricordi più dolci"Gabriella Carbonara (Classe IV B – Liceo Scientifico), con la frase:"Vi è un'armonia nel frangersi delle onde, l'incanto di una melodia senza tempo. Intanto l'acqua muore"Paola Nicoletti (Classe I A – Liceo Classico), con la frase:"Quando nel vuoto ti perdi e nulla ti vuole ascoltare, il vento e il mare avranno sempre qualcosa da raccontare"