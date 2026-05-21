Premiazione studenti Foto Comune di Giovinazzo" />
Premiazione studenti "Spinelli". Foto Comune di Giovinazzo
Scuola

Frasi per le panchine a Levante, premiati studenti del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo

L'iniziativa a conclusione del concorso "Ambiente e Territorio" supportato dal Rotary Club

Giovinazzo - giovedì 21 maggio 2026 13.30 Comunicato Stampa
Il 19 maggio scorso, nella Sala Consiliare "Luciano Pignatelli" di Palazzo di Città, si è svolta la cerimonia di premiazione degli studenti del Liceo "Matteo Spinelli" di Giovinazzo vincitori del concorso "Ambiente e Territorio".
Il concorso ha inteso selezionare quelle frasi, composte dagli studenti, che saranno riportate sulle panchine collocate recentemente sul lungomare di Levante della nostra Città.
Alla presenza del Sindaco, Michele Sollecito, del Vicesindaco, Gaetano Depalo, della Referente del Liceo, prof.ssa Patrizia Petta, del Presidente del Rotary Club Molfetta Gen. Michele Catalano, del Presidente della Fondazione Famiglia Piscitelli- D'Agostino, Michele Piscitelli, sono stati premiati i seguenti studenti:

Vincitori con Attestato di Merito
Emanuele Rossiello (Classe V B – Liceo Scientifico), con la frase:
"Ama la natura in cui di rado sei immerso, trattala come tuo fine, non come tuo mezzo".

Victoria Rizzi (Classe III A – Liceo Classico), con la frase:
"La natura ti regala bellezza: tu restituiscile rispetto!"

Gaia Miolla (Classe I B – Liceo Scientifico), con la frase:
"In questo posto avviene una magia: la luce fa brezza nelle nostre emozioni. Rispettalo!"

Selezionati con Attestato
Christian Pasquale Magrone (Classe II B – Liceo Scientifico), con la frase:
"Our planet's greatest threat is believing someone else will save it!"
(Trad. "La più grande minaccia al nostro pianeta è la convinzione che lo salverà qualcun altro!")

Giulia Maria Stufano (Classe II A – Liceo Classico), con la frase:
"Ci vuole un fiore!"

Ludovica Mazzilli (Classe II A – Liceo Classico), con la frase:
"Nel rumore delle onde risuonano i ricordi più dolci"

Gabriella Carbonara (Classe IV B – Liceo Scientifico), con la frase:
"Vi è un'armonia nel frangersi delle onde, l'incanto di una melodia senza tempo. Intanto l'acqua muore"

Paola Nicoletti (Classe I A – Liceo Classico), con la frase:
"Quando nel vuoto ti perdi e nulla ti vuole ascoltare, il vento e il mare avranno sempre qualcosa da raccontare"
  • Panchine Giovinazzo
  • Liceo Spinelli
  • Lungomare di Levante Giovinazzo
  • Rotary Club Molfetta
  • Lungomare Esercito Italiano
Il 22 maggio la benedizione dell'altare nella sede del Comitato Feste Patronali di Giovinazzo
21 maggio 2026 Il 22 maggio la benedizione dell'altare nella sede del Comitato Feste Patronali di Giovinazzo
Nuova area giochi in piazzetta Kennedy
21 maggio 2026 Nuova area giochi in piazzetta Kennedy
Altri contenuti a tema
Giovinazzo si fa bella: nuove sedute sul molo di Levante Turismo Giovinazzo si fa bella: nuove sedute sul molo di Levante Interventi dell'Assessorato ai Lavori Pubblici con Rotary Club Molfetta e Fondazione Piscitelli-D'Agostino. Indetto anche un concorso di idee
Tutta la comunità del liceo “Spinelli” a teatro con Shakespeare Tutta la comunità del liceo “Spinelli” a teatro con Shakespeare Il 12 marzo scorso una importante giornata di formazione per gli studenti, accompagnati da genitori e docenti
Restyling in diverse aree giochi di Giovinazzo Attualità Restyling in diverse aree giochi di Giovinazzo Depalo: «Completamente ripristinata quella di piazzetta Jacobellis»
Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli" - VIDEO Eventi e cultura Donazione organi, la ASL Bari incontra gli studenti dello "Spinelli" - VIDEO Una giornata di formazione ed informazione nello storico plesso giovinazzese
Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli" Eventi e cultura Donazione degli organi, un incontro al Liceo "Spinelli" A tenerlo i medici del Centro trapianti della ASL Bari
Il 6 febbraio c'è la "Notte Luminosa" del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo Il 6 febbraio c'è la "Notte Luminosa" del Liceo "Spinelli" di Giovinazzo Serata immersiva dalle 18.00 alle 24.00 per una rassegna giunta alla sua seconda edizione
Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli" di Giovinazzo Eduscopio 2025, tra i licei classici del Barese brilla anche lo "Spinelli" di Giovinazzo L'analisi dettagliata in termini assoluti premia il "Salvemini" ed il "Socrate" di Bari
Il Liceo "Spinelli" ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale Eventi e cultura Il Liceo "Spinelli" ricorda la prof.ssa Teresa Camporeale Sabato 29 novembre un evento che intende ricordarne lo spessore umano e la sua dedizione alla formazione delle giovani generazioni
"Notte Bianca della Poesia ", Amedeo Anelli e Carlo Alberto Sitta i primi ospiti ufficiali
21 maggio 2026 "Notte Bianca della Poesia", Amedeo Anelli e Carlo Alberto Sitta i primi ospiti ufficiali
Lo insulta sui social, condannata una donna. Risarcimento in beneficenza
20 maggio 2026 Lo insulta sui social, condannata una donna. Risarcimento in beneficenza
‘HEIMAT’, le storie delle donne di Giovinazzo diventano un’opera pubblica con l’installazione dell’artista Jasmine Pignatelli
20 maggio 2026 ‘HEIMAT’, le storie delle donne di Giovinazzo diventano un’opera pubblica con l’installazione dell’artista Jasmine Pignatelli
La famiglia Arbore ricorda Nicola a dieci anni dal tragico investimento su via Bari
19 maggio 2026 La famiglia Arbore ricorda Nicola a dieci anni dal tragico investimento su via Bari
Lavori di scavo, il 20 maggio resterà chiuso il CCR di Giovinazzo
19 maggio 2026 Lavori di scavo, il 20 maggio resterà chiuso il CCR di Giovinazzo
Una ordinanza per potature, rimozione e taglio alberature e vegetazione pericolose per l’incolumità pubblica
19 maggio 2026 Una ordinanza per potature, rimozione e taglio alberature e vegetazione pericolose per l’incolumità pubblica
"Tesori d'Arte Sacra ", ottimi riscontri per il tour sulle icone mariane
18 maggio 2026 "Tesori d'Arte Sacra", ottimi riscontri per il tour sulle icone mariane
Festeggiati a Sant'Agostino i 40 anni della banda di Giovinazzo
18 maggio 2026 Festeggiati a Sant'Agostino i 40 anni della banda di Giovinazzo
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.