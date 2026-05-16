AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo, fuori l'orgoglio

Biancoverdi chiamati a rimediare alla sconfitta di una settimana fa a Breganze

Giovinazzo - sabato 16 maggio 2026 7.24
Il calendario dei playout di serie A1 mette nuovamente di fronte, a distanza di una settimana, l'AFP Giovinazzo e l'Hockey Breganze. Si gioca questa sera, alle ore 20.00 al PalaPansini, per la quarta giornata, ovvero la prima di ritorno, del torneo supplementare che determinerà chi resterà in massima serie e chi scenderà di categoria.
Al PalaFerrarin i padroni di casa hanno battuto i pugliesi così come era già accaduto in regular season. Amato e compagni, passati immediatamente in svantaggio, si son ritrovati ad inseguire per tutto il match, a cercare di rispondere ad ogni allungo dei vicentini ma senza mai raggiungerli, fino al 4-3 finale.

Il Breganze si è imposto grazie alla compattezza, alla grinta, alla voglia, alla lotta su tutte le palline. L'AFP ha invece offerto una prestazione imbarazzante che ha causato la seconda sconfitta contro l'ultima in classifica, che dall'inizio del campionato aveva ottenuto solo un altro successo.
I tifosi non riescono a capacitarsi di questo crollo dopo le quattro vittorie di fila nello sprint finale della stagione regolare. C'è chi dice che i giocatori abbiano mollato e che si siano arresi all'idea della retrocessione, altri ritengono siano solo mestieranti per nulla attaccati alla maglia e poco rispettosi di chi paga il biglietto di ingresso o affronta le lunghe trasferte, altri ancora che di volta in volta decidano se metterci impegno oppure no, determinando le sorti anche dell'allenatore. Mai come in questo momento chi scende in pista sembra sia aver il dito puntato contro da parte della società e del Presidente Minervini, che non fa mai mistero delle proprie opinioni, sia aver perso la fiducia da parte della tifoseria, la cui pazienza è terminata.
Il vantaggio in termini di punti non è stato ancora del tutto dilapidato, nonostante il pareggio e le due sconfitte, solo per le vittorie del Forte dei Marmi. Non si può però continuare a sperare negli altri e stasera occorre un deciso cambio di rotta della squadra per riconquistare il pubblico e per riprendere la marcia verso l'obiettivo minimo della salvezza.
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
Il "grazie " della famiglia Vero alla città di Giovinazzo
16 maggio 2026 Il "grazie" della famiglia Vero alla città di Giovinazzo
«Mensa scolastica nel caos»: la denuncia di Sinistra Italiana Giovinazzo
16 maggio 2026 «Mensa scolastica nel caos»: la denuncia di Sinistra Italiana Giovinazzo
Altri contenuti a tema
Disastro AFP Giovinazzo Disastro AFP Giovinazzo Nei playout salvezza perde anche a Breganze
AFP Giovinazzo al giro di boa dei playout AFP Giovinazzo al giro di boa dei playout A Breganze i biancoverdi cercano la prima vittoria per ripartire
Sconfitta in gara 2 dei playout per l’AFP Giovinazzo Sconfitta in gara 2 dei playout per l’AFP Giovinazzo I biancoverdi perdono 5-4 contro il Castiglione che si avvicina pericolosamente in classifica
AFP Giovinazzo a caccia di punti per la salvezza AFP Giovinazzo a caccia di punti per la salvezza Nella seconda giornata dei playout i biancoverdi giocano a Castiglione 
AFP Giovinazzo, inutile pareggio AFP Giovinazzo, inutile pareggio Col Forte dei Marmi finisce 1-1 il primo match dei playout
AFP Giovinazzo, oggi iniziano i playout AFP Giovinazzo, oggi iniziano i playout Si comincia al PalaPansini con il Forte dei Marmi
L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout  L'AFP Giovinazzo vince ma va ai playout  Il successo contro il Grosseto non basta per la salvezza diretta perché vince anche il Novara
AFP Giovinazzo, salvezza o playout AFP Giovinazzo, salvezza o playout Contro il Grosseto al PalaPansini chiude la regular season e prova a decidere il suo destino
Il viaggio di 2HANDS Giovinazzo tra scuola e territorio
16 maggio 2026 Il viaggio di 2HANDS Giovinazzo tra scuola e territorio
42enne morto al Policlinico. La denuncia dei familiari: «Responsabilità medica»
15 maggio 2026 42enne morto al Policlinico. La denuncia dei familiari: «Responsabilità medica»
Anche quest'anno un "pezzo " della Festa di San Nicola parlava giovinazzese
15 maggio 2026 Anche quest'anno un "pezzo" della Festa di San Nicola parlava giovinazzese
Le città del futuro, il presidente dell'Autorità Portuale Francesco Mastro allo "Smart City Tour "
15 maggio 2026 Le città del futuro, il presidente dell'Autorità Portuale Francesco Mastro allo "Smart City Tour"
Nuvole enormi e basse: arriva il maltempo su Giovinazzo
14 maggio 2026 Nuvole enormi e basse: arriva il maltempo su Giovinazzo
Muore dopo due mesi: era rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco
14 maggio 2026 Muore dopo due mesi: era rimasto ferito da un colpo d'arma da fuoco
Omicidio Fiorentino, il Comune di Giovinazzo sarà parte civile nel processo di appello - VIDEO
14 maggio 2026 Omicidio Fiorentino, il Comune di Giovinazzo sarà parte civile nel processo di appello - VIDEO
"Un Colpo Alla Vita ", l'anteprima il 30 maggio al Politeama di Bisceglie
14 maggio 2026 "Un Colpo Alla Vita", l'anteprima il 30 maggio al Politeama di Bisceglie
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.