AFP Giovinazzo, fuori l'orgoglio

Al PalaFerrarin i padroni di casa hanno battuto i pugliesi così come era già accaduto in regular season. Amato e compagni, passati immediatamente in svantaggio, si son ritrovati ad inseguire per tutto il match, a cercare di rispondere ad ogni allungo dei vicentini ma senza mai raggiungerli, fino al 4-3 finale.



Il Breganze si è imposto grazie alla compattezza, alla grinta, alla voglia, alla lotta su tutte le palline. L'AFP ha invece offerto una prestazione imbarazzante che ha causato la seconda sconfitta contro l'ultima in classifica, che dall'inizio del campionato aveva ottenuto solo un altro successo.

I tifosi non riescono a capacitarsi di questo crollo dopo le quattro vittorie di fila nello sprint finale della stagione regolare. C'è chi dice che i giocatori abbiano mollato e che si siano arresi all'idea della retrocessione, altri ritengono siano solo mestieranti per nulla attaccati alla maglia e poco rispettosi di chi paga il biglietto di ingresso o affronta le lunghe trasferte, altri ancora che di volta in volta decidano se metterci impegno oppure no, determinando le sorti anche dell'allenatore. Mai come in questo momento chi scende in pista sembra sia aver il dito puntato contro da parte della società e del Presidente Minervini, che non fa mai mistero delle proprie opinioni, sia aver perso la fiducia da parte della tifoseria, la cui pazienza è terminata.

Il vantaggio in termini di punti non è stato ancora del tutto dilapidato, nonostante il pareggio e le due sconfitte, solo per le vittorie del Forte dei Marmi. Non si può però continuare a sperare negli altri e stasera occorre un deciso cambio di rotta della squadra per riconquistare il pubblico e per riprendere la marcia verso l'obiettivo minimo della salvezza.

Il calendario dei playout di serie A1 mette nuovamente di fronte, a distanza di una settimana, l'AFP Giovinazzo e l'Hockey Breganze. Si gioca questa sera, alle ore 20.00 al PalaPansini, per la quarta giornata, ovvero la prima di ritorno, del torneo supplementare che determinerà chi resterà in massima serie e chi scenderà di categoria.