L'AFP Giovinazzo vince ma rischia

I padroni di casa iniziano con grinta e pressing alto, ma tra foga ed errori di valutazione sono poco incisivi. I veneti invece, più concreti, arrivano al tiro trovando in più occasioni l'opposizione di Bovo. All'8' serpentina in area di Mura che resiste agli attacchi, la pallina resta davanti al portiere e Clavel la mette dentro. Il gioco riprende e c'è un tiro che attraversa metà campo a mezza altezza, Clavel sotto porta è bravo a stoppare al volo e controllare la pallina che vale il raddoppio. Al 15' esce Turturro per cartellino blu. Al 18' Maturano si lancia in contropiede, Clavel lo accompagna quasi a braccetto, poi riceve palla e segna la sua personale tripletta. Al 23' la pallina si perde tra i pattini di Mezzina, si avventano in due e Tagliapietra accorcia le distanze.

La seconda frazione scorre senza occasioni degne di nota. Al 21' Mura fin troppo carico, tanto da intestardirsi in azioni solitarie e da discutere con Marzella per una sostituzione, commette ingenuamente il decimo fallo. Al tiro diretto va Agostini ma la pallina sfiora il palo. Due minuti dopo decimo fallo dei rossoneri ma Clavel perde l'attimo sul tiro diretto. Ribaltamento di fronte e Agostini va in gol mettendo a rischio la vittoria giovinazzese. Il clima si surriscalda e il finale è da brividi. A 28" dal termine, sugli sviluppi di un ingaggio a due, Clavel gira attorno alla porta e segna ancora. Sembra tutto finito e invece dopo appena 9" Volpe tira da centrocampo e trova la deviazione decisiva di Puccinelli.

Il risultato finale è di 4-3, con Clavel eroe di giornata per il poker messo a segno. Con i 3 punti conquistati dopo due gare a secco l'AFP sale a quota 17 e mette un'ipoteca sulla salvezza. Per la matematica basterà non perdere sabato prossimo in casa contro il Castiglione. Resta preoccupante però, pur con passi in avanti dal punto di vista dell'atteggiamento, il fatto che si passi da un vantaggio di 3-0 a rischiare nel finale, peraltro sul proprio parquet e contro la cenerentola del campionato retrocessa senza appello ieri sera.

Primo successo in questi playout salvezza per. Ieri sera, dopo un pareggio e due sconfitte, i biancoverdi hanno finalmente battuto