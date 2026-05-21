Piazzetta Kennedy
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Nuova area giochi in piazzetta Kennedy

Depalo: «Donazione da Orizzonti Futuri»

Giovinazzo - giovedì 21 maggio 2026
Dopo la risistemazione della pavimentazione, la messa a dimora delle nuove sedute e l'installazione dell'impianto a LED, arriva anche una nuova piccola area giochi per Piazzetta Kennedy. Un restyling totale che prevede il montaggio di una nuova torretta con scivolo, il rifacimento dell'altalena con sedute per i più piccoli e la posa dell'intera pavimentazione antitrauma.

Soddisfatto l'Assessore ai Lavori Pubblici, Gaetano Depalo: così come per Piazzetta Jacobellis, incendiata e poi ripristinata grazie alla collaborazione con Orizzonti Futuri, a cui il Vicesindaco si era rivolto per ottenere la donazione dell'area colpita da un grave atto vandalico, anche Piazza Kennedy, sempre attraverso un interessamento e una richiesta di aiuto formale, è stata donata alla Città a costo zero, sempre da parte dell'Associazione Orizzonti Futuri ETS

«In questi anni sono state tante le opere e tantissime le riqualificazioni degli spazi e nei quartieri, ma tutto questo a nulla serve se poi siamo noi stessi, i nostri figli o i nostri nipoti a danneggiare ciò che di bellissimo e con grande sacrificio viene realizzato - ha dichiarato l'Assessore -. Ringrazio come sempre il Presidente Antonio Laghezza per la grandissima sensibilità e vicinanza alla nostra Città. Il suo è un gesto di grande valore sociale e umano».
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