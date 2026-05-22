Ficus australis secco. <span>Foto PVA</span>
Ficus australis secco. Foto PVA
Politica

PVA: «Sul lungomare di Giovinazzo il cimitero degli alberi» - VIDEO

Il partito di opposizione chiede ancora una volta conto delle decisioni prese dall'amministrazione comunale

Giovinazzo - venerdì 22 maggio 2026
«Il cimitero degli alberi sul lungomare di Giovinazzo. Sollecito e Depalo buttano al vento 200mila euro dei giovinazzesi».
Arriva forte e chiaro il messaggio di PrimaVera Alternativa a sindaco e vicesindaco, responsabili - secondo gli oppositori - di una scelta scellerata per quel che riguarda le alberature sui litorali.

Una scelta avversata da PVA prima di tutte le forze di opposizione e che non ha visto i suoi frutti, come invece speravano gli amministratori. I nuovi alberi di ficus australis, che non hanno retto all'esposizione a venti settentrionali o di Grecale che li hanno di fatto falcidiati.
Furono piantumati nel marzo del 2025 e da allora vi sono state diverse traversie: in taluni casi hanno attecchito, per esempio in un breve tratto del lungomare Esercito Italiano, ma altrove, soprattutto a Ponente, lo spettacolo non è oggettivamente degno di una località che vuol definirsi turistica. Sollecito aveva in passato ripetuto che, in caso di non attecchimento, le piante sarebbero state sostituite, ma ad oggi l'effetto non sembra essere stato raggiunto.

PrimaVera Alternativa nelle scorse ore ha lanciato una video-denuncia via social, ricordando come l'intera operazione sia costata 200mila euro e si tratti di «incompetenza e non di sfortuna». Sotto il nostro articolo, ve lo proponiamo integralmente.





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