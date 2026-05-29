L'amore dei giovinazzesi per la Madonnina della Medaglia miracolosa - FOTO

8 foto Madonnina Medaglia Miracolosa 2026

Mercoledì 27 maggio è stata una giornata di grande importanza per l'intera famiglia vincenziana giovinazzese. All'interno dell'Istituto San Giuseppe, in via Cappuccini, è stata celebrata la fine del mese mariano con la santa messa solenne vespertina officiata da don Antonio Picca, parroco di San Domenico.Una celebrazione assai sentita e partecipata, a cui i fedeli hanno preso parte con grande trasporto. Sul far della sera, poi, le varie componenti della famiglia Vincenziana e l'Associazione omonima hanno portato in processione la piccola statua della Madonna della Medaglia Miracolosa, una effigie dell'Immacolata concezione, simbolo più puro e planetario della fede cattolica.Il giro tra le vie del quartiere San Domenico, al confine con il rione Immacolata ve le proponiamo all'interno della galleria fotografica per cui ringraziamo la JMV.