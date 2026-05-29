Madonna Medaglia miracolosa
Madonna Medaglia miracolosa
Religioni

L'amore dei giovinazzesi per la Madonnina della Medaglia miracolosa - FOTO

Mercoledì 27 maggio la processione per le strade del rione San Domenico

Giovinazzo - venerdì 29 maggio 2026
Mercoledì 27 maggio è stata una giornata di grande importanza per l'intera famiglia vincenziana giovinazzese. All'interno dell'Istituto San Giuseppe, in via Cappuccini, è stata celebrata la fine del mese mariano con la santa messa solenne vespertina officiata da don Antonio Picca, parroco di San Domenico.

Una celebrazione assai sentita e partecipata, a cui i fedeli hanno preso parte con grande trasporto. Sul far della sera, poi, le varie componenti della famiglia Vincenziana e l'Associazione omonima hanno portato in processione la piccola statua della Madonna della Medaglia Miracolosa, una effigie dell'Immacolata concezione, simbolo più puro e planetario della fede cattolica.

Il giro tra le vie del quartiere San Domenico, al confine con il rione Immacolata ve le proponiamo all'interno della galleria fotografica per cui ringraziamo la JMV.
8 fotoMadonnina Medaglia Miracolosa 2026
Madoninna Medaglia Miracolosa 2026Madoninna Medaglia Miracolosa 2026Madoninna Medaglia Miracolosa 2026Madoninna Medaglia Miracolosa 2026Madoninna Medaglia Miracolosa 2026Madoninna Medaglia Miracolosa 2026Madoninna Medaglia Miracolosa 2026Madoninna Medaglia Miracolosa 2026
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