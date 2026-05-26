Defender Giovinazzo C5 per la serie A: sindaco ed assessora chiamano a raccolta i tifosi

Il Defender Giovinazzo C5, club di futsal nato nel 2001 e che proprio quest'anno festeggia i 25 anni di vita, si appresta a vivere la fase più entusiasmante della stagione sportiva 2025/26 del campionato di serie A2 Elite.Sabato 30 maggio alle ore 16.00, infatti, sul parquet del PalaPansini, il sodalizio del presidente Carlucci giocheràcontro il Futsal Cesena. Ritorno in Emilia Romagna il 6 giugno. I biancoverdi del responsabile tecnico Menini ci arrivano dopo aver superato ai quarti di finale il Futsal Sulmona e in semifinale la Cadi Antincendi Futura, club di Reggio Calabria.«È doveroso fare i complimenti a tutta la società per la stagione entusiasmante sin qui vissuta, ma adesso non vogliamo smettere di sognare, vogliamo una squadra di Calcio a Cinque in serie A - è il commento del sindaco di Giovinazzo,- Lo merita la tifoseria e lo merita chi ha sempre sostenuto con grande affetto tutta la società.«È la prima volta, nella storia di Giovinazzo, che una squadra di Calcio a 5 si batte per la serie A - commenta emozionata l'assessore allo Sport del Comune di Giovinazzo,- È inutile dire che sarebbe il più bel regalo per la società G.S. Giovinazzo Calcio a 5 che lo scorso il 18 aprile 2001 ha tagliato il traguardo dei 25 anni. Sarebbe il coronamento di un sogno per tutti noi che con orgoglio ci riconosciamo in quei colori bianco-verdi e che sabato daremo tutto il nostro sostegno alla squadra e al presidente Antonio Carlucci».