Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Defender Giovinazzo C5, la sconfitta è indolore: biancoverdi in finale per la serie A

A Reggio Calabria finisce 4-2 per la Cadi che, però, non riesce a recuperare il gap dell'andata. Ora il Futsal Cesena

Giovinazzo - domenica 24 maggio 2026 10.41
Un Defender Giovinazzo C5 tatticamente perfetto nel gestire il vantaggio della gara di andata esce sconfitto per 4-2 dal Palacalafiore di Reggio Calabria, ma vola in finale play-off di serie A2 Elite dove affronterà il Futsal Cesena che in semifinale ha superato il Lecco C5.

Alla Cadi Antincendi Futura, sconfitta 5-1 al PalaPansini, non riesce l'impresa di rimontare il club di Carlucci: i calabresi, in ogni modo, escono di scena a testa alta dopo aver tentato davvero in tutti i modi di rimontare i 4 goal necessari per la qualificazione.

Nella sconfitta più dolce della stagione - due mesi dopo quella sul campo dell'Italpol C5, in campionato - le marcature sono di Nunes Tanke e di Palumbo. Adesso il Futsal Cesena, in una finale per la serie A che si svilupperà in due confronti: andata in Puglia il 30 maggio, ritorno in Emilia Romagna il 6 giugno.

Menini si affida a Di Capua, Divanei, Cutrignelli, Difonzo e Tanke, mentre Martino, privo di Kadu, oppone Parisi, Honorio, Mendes, Pizetta e Falcone. Partenza lanciata della squadra di casa con la stilettata di Cividini, su corner di Falcone, e di Honorio, ma su entrambe le conclusioni comincia la performance di Di Capua. Neanche Pizetta, poco dopo, riesce a superare l'estremo ospite.

Alla prima vera azione d'attacco, però, il Defender si porta in vantaggio all'8' con un fendente di Tanke che corona una punizione battuta da Difonzo in combinazione con Cutrignelli: 0-1. Immediata reazione, al 11', con il goal di Scopelliti lesto a sfruttare una sponda di Mendes: 1-1.

La pressione dei padroni di casa sbatte sulla traversa colpita da Cividini, fermato ancora dalla prodigiosa respinta di Di Capua, ma il Palacalafiore resta gelato, al 13', quando Difonzo chiama Palumbo ad una saetta che passa tra le mani di Parisi per l'1-2. Ci pensa Mendes al 18' a deviare una rimessa del suo portiere e portare la contesa sul 2-2. A soli 5 secondi dalla fine del primo tempo giunge l'acuto di Minnella per il 3-2.

Secondo tempo battezzato da un'occasione goal mancata da Honorio e in replica da Tanke solo e ipnotizzato prima da Parisi e poi fermato dalla traversa dopo l'assist di Cutrignelli. Brivido per la squadra di casa dopo la spizzata di testa di Fanfulla, mentre è decisivo Di Capua su Pizetta.

Manca il ko Fanfulla con un pallonetto che lascia tutti con il fiato sospeso, mentre la volata di Difonzo non è felice nella conclusione. Riprende ad affacciarsi in area la squadra reggina e Cividini, all'11', trova il 4-2 che ridà speranza. Indossa la maglia del power play Scopelliti con quasi 4 minuti ancora da disputare, ma le giocate finali di Cividini e Pizetta, e il salvataggio sulla linea di porta di Divanei, non cambiano il risultato finale. Finisce 4-2, in finale ci va il Giovinazzo.
  • Giovinazzo Calcio a 5
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