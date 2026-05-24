AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Dalbis</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Dalbis
Hockey

L'AFP Giovinazzo resta in A1

I biancoverdi battono 4-2 il Castiglione e conquistano la salvezza

Giovinazzo - domenica 24 maggio 2026 0.02
I playout del campionato di A1 di hockey pista hanno scritto l'ultimo verdetto. Nella quinta e penultima giornata del torneo supplementare, l'AFP Giovinazzo ha battuto 4-2 l'HC Castiglione facendo suo l'ultimo posto in massima serie per la prossima stagione.

Squadra di Marzella ancora priva di Cardoso infortunato. Al 4' l'AFP si ritrova sotto per un tap-in di Lasorsa posizionato davanti a Bovo. Al 10' grosso rischio per i padroni di casa visto che Maldini, dopo una triangolazione, è da solo sotto porta e colpisce la traversa interna. Due minuti dopo Clavel parte in contropiede sulla fascia sinistra e tira sorprendendo Saitta tra le gambe. Altri due minuti e Mura nella confusione riesce a metter dentro la pallina del vantaggio. Sempre al 14' Clavel riceve un passaggio da centrocampo e segna ancora con un alza e schiaccia in area. Al 22' tiro di Amato dalla distanza quasi allo scadere dei 45", la porta è murata ma c'è Mezzina abile a girare la palla in rete.

Al 5' della ripresa tentativo in contropiede di Amato, Mura è libero sul secondo palo ma è troppo vicino e sbatte su di esso. Al 7' decimo fallo degli ospiti, Maturano batte il tiro diretto ma il portiere gli nega il gol. Al 10' decimo fallo biancoverde, Esquibel va al tiro diretto ma Bovo lo ipnotizza. Un minuto dopo Esquibel finisce per terra in area, Lasorsa si presenta sul dischetto ma ancora Bovo gli sbarra la strada a più riprese. Capovolgimento di fronte, Mura va giù e protesta beccandosi la seconda ammonizione verbale che vale il cartellino blu. Al 21' cartellino blu anche per Diego Bracali. Poco dopo Cabella accorcia le distanze, il gioco riprende ed Escobar colpisce il palo. Nel corso dell'ultimo minuto cartellino blu pure per Maturano.

Ad aggiudicarsi la sfida da dentro o fuori è l'AFP Giovinazzo che, vincendo 4-2, conquista matematicamente la permanenza in massima serie, condannando contemporaneamente il Castiglione alla retrocessione. Avvio complicato, non un grande spettacolo ma ciò che contava era solo il risultato. In un PalaPansini ormai disertato da tanti tifosi nonostante la posta in palio, la curva ha ringraziato la squadra per aver salvato in qualche modo la stagione ma soprattutto l'onore.
Risultati 5° Turno playout
INDECO AFP GIOVINAZZO - BLUE FACTOR CASTIGLIONE 4-2
HC FORTE DEI MARMI - HOCKEY BREGANZE 5-3

Classifica
HC FORTE DEI MARMI 25
INDECO AFP GIOVINAZZO 20
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 11
HOCKEY BREGANZE 6
  • hockey
  • AFP Giovinazzo
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