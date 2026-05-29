Rolex venduti nei negozi. Tre condanne dopo un furto a Giovinazzo

Condanne comprese tra iper ricettazione e commercio di prodotti falsi sono state disposte dalla giudice per l'udienza preliminare del, per quattro persone coinvolte in un traffico di 45 orologi di lusso, rubati a novembre 2021 da un appartamento di Giovinazzo.La condanna più alta è stata decisa per, di Altamura, titolare dell'attivitàritenuto l'ideatore e l'esecutore del piano, difeso dall'avvocato. L'uomo è stato condannato anche ad una multa di 2.400 euro e a risarcire la vittima, un ufficiale della, con una provvisionale di 5.000 euro e il risarcimento da quantificare in separata sede., invece, commerciante di Avellino, sconterà 2 anni e 4 mesi., moglie di Lomaistro e legale rappresentante de, dovrà scontare 2 anni (pena sospesa). Un altro imputato,, di Altamura, è stato condannato a 1 anno e 4 mesi per riciclaggio, mentre gli altri imputati sono stati rinviati a giudizio ed il dibattimento si aprirà il 4 febbraio 2027 a Bari. Le indagini partirono dalla denuncia dell'uomo, oggi colonnello, e in breve tempo svelarono un traffico di orologi rubati e messi in vendita pure all'estero.A scoprirne alcuni alla principale fiera di orologi di lusso utilizzati in Europa, la Wta a Monaco di Baviera, fu lo stesso ufficiale andato di persona a cercarli. Per gli inquirenti quegli orologi sarebbero stati ceduti da Lomaistro a Bongiovanni, e quest'ultimo avrebbe provato a rivenderli in fiera. Le indagini, intanto, proseguono.