Sollecito ed il personale con i turisti di Dunkerque. <span>Foto Staff sindaco </span>
Sollecito ed il personale con i turisti di Dunkerque. Foto Staff sindaco
Turismo

Cinquanta francesi a Giovinazzo da Dunkerque: ad accoglierli il sindaco Sollecito

Siparietto in un noto locale del centro storico. Resteranno una settimana e a settembre...

Giovinazzo - venerdì 29 maggio 2026 18.33
Che Giovinazzo avesse intercettato da tempo le preferenze di turisti provenienti da Francia, Gran Bretagna, Belgio, Olanda e da Paesi dell'Est Europa, prima fra tutte la Polonia, è ormai cosa nota. Ma i transalpini sembrano trovare, soprattutto in primavera ed all'inizio dell'estate, qualcosa di irresistibile nel borgo adriatico.

Nella giornata di oggi, 29 maggio, l'ennesima riprova: cinquanta turisti provenienti da Dunkerque, comune francese di poco più di 86mila abitanti, situato nel dipartimento del Nord, nella regione dell'Alta Francia, a pochi chilometri dal confine belga, sono stati accolti in un noto locale del centro storico dal sindaco Michele Sollecito, che di professione sarebbe ricercatore di Lettere e francesista.

Le sue parole in lingua, lo scambio di battute con gli ospiti all'interno ed all'esterno dell'Hostaria San Domenico sono divenuti virali in poche ore. Il primo cittadino si è detto felice di averli accolti e - raggiunto telefonicamente - ci ha raccontato: «Sono francesi del Nord ed amano moltissimo la quiete del nostro borgo antico. Ed è questo che li ha colpiti: la pietra sul mare, il silenzio di alcune strade in cui si immerge il borgo soprattutto al mattino. Questa iniziativa conferma la presenza sempre più marcata della nostra città nei tour organizzati, oggi ad esempio il tour era organizzato da una agenzia di Padova. È la strada giusta per la promozione sostenibile ed intelligente del nostro territorio». Un altro gruppo arriverà in settembre alle nostre latitudini.

Sollecito ha infine aggiunto una nota amara nei suoi post social, senza nascondere la polvere sotto il tappeto per alcune nostre congenite inettitudini: «Ho potuto constatare - ha rimarcato - diversi problemi attinenti in particolare al nostro centro storico. Agiremo con fermezza per migliorare la situazione in particolare di sicurezza e decoro legato all'abbandono illecito di rifiuti vicino ai contenitori delle nostre attività. Grazie a tutti i cittadini che stanno attivamente collaborando per un monitoraggio di comunità».
Turisti francesi a Giovinazzo
Turisti francesi a Giovinazzo © Staff sindaco
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