Attualità
Nuove bici elettriche per i turisti: a Giovinazzo collegamenti anche con gli hotel - VIDEO
Soddisfazione del sindaco Sollecito e dell'assessora Marzella
Giovinazzo - venerdì 29 maggio 2026
Un nuovo servizio per visitatori e turisti, nell'ottica di una ricettività sempre più completa per Giovinazzo.
Questo il progetto dell'amministrazione comunale che ha voluto l'arrivo nella cittadina adriatica di nuove bici a pedalata assistita di Lime, completando un servizio già inaugurato con Molfetta nel 2025.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alla Mobilità sostenibile, Natalie Marzella. I dettagli di questa operazione che collegherà anche gli hotel più periferici della città, nel video che pubblichiamo sotto il nostro scritto.
Questo il progetto dell'amministrazione comunale che ha voluto l'arrivo nella cittadina adriatica di nuove bici a pedalata assistita di Lime, completando un servizio già inaugurato con Molfetta nel 2025.
Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alla Mobilità sostenibile, Natalie Marzella. I dettagli di questa operazione che collegherà anche gli hotel più periferici della città, nel video che pubblichiamo sotto il nostro scritto.