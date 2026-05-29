Bici Lime a Giovinazzo
Bici Lime a Giovinazzo
Attualità

Nuove bici elettriche per i turisti: a Giovinazzo collegamenti anche con gli hotel - VIDEO

Soddisfazione del sindaco Sollecito e dell'assessora Marzella

Giovinazzo - venerdì 29 maggio 2026
Un nuovo servizio per visitatori e turisti, nell'ottica di una ricettività sempre più completa per Giovinazzo.
Questo il progetto dell'amministrazione comunale che ha voluto l'arrivo nella cittadina adriatica di nuove bici a pedalata assistita di Lime, completando un servizio già inaugurato con Molfetta nel 2025.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Michele Sollecito e dall'assessora alla Mobilità sostenibile, Natalie Marzella. I dettagli di questa operazione che collegherà anche gli hotel più periferici della città, nel video che pubblichiamo sotto il nostro scritto.

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