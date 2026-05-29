Nuove bici elettriche per i turisti: a Giovinazzo collegamenti anche con gli hotel - VIDEO

Soddisfazione del sindaco Sollecito e dell'assessora Marzella

Un nuovo servizio per visitatori e turisti, nell'ottica di una ricettività sempre più completa per Giovinazzo.Questo il progetto dell'amministrazione comunale che ha voluto l'arrivo nella cittadina adriatica di, completando un servizio già inaugurato con Molfetta nel 2025.Soddisfazione è stata espressa dal sindacoe dall'assessora alla Mobilità sostenibile,. I dettagli di questa operazione che collegherà anche gli hotel più periferici della città, nel video che pubblichiamo sotto il nostro scritto.