Movida Giovinazzo. <span>Foto Marzia Morva</span>
Movida Giovinazzo. Foto Marzia Morva
Vita di città

Emissioni sonore nei luoghi della movida, anche quest’anno scatta l’ordinanza del sindaco Sollecito

Sarà in vigore dal prossimo 5 giugno per tutelare i residenti

Giovinazzo - sabato 30 maggio 2026 Comunicato Stampa
Sempre partendo dalla volontà di conciliare le esigenze delle attività commerciali e quelle dei residenti, il sindaco di Giovinazzo Michele Sollecito anche quest'anno ha emesso un'ordinanza con la quale disciplina gli orari di diffusione sonora delle attività di intrattenimento musicale.

Pertanto, dal prossimo 5 giugno al 31 agosto 2026 scatta la cessazione delle emissioni sonore derivanti dalle eventuali attività di intrattenimento musicali e svago secondo le seguenti modalità:
- nelle giornate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi alle ore 00:00 del giorno successivo, per tutte le aree di tipo misto, come
specificate nella classe III (a titolo esemplificativo il tratto da via Durazzo, Lungomare Marina Italiana, Cala Porto, Lungomare Esercito Italiano e sino alla Località Ponte);
- nelle giornate di venerdì, sabato e nei giorni prefestivi alle ore 01:00 del giorno successivo per tutte le aree come specificate nella classe II (a titolo esemplificativo il tratto da via Durazzo alla litoranea a nord e sino al confine con la città di Molfetta km 780+480 e dal lato sud dalla Località Ponte alla zona di confine con Santo Spirito Km 788,600).

Gli interessati possono consultare l'elaborato grafico completo al link https://www.comune.giovinazzo.ba.it/ambiente-e-urbanistica/piano-di-zonizzazione-acustica/ del sito ufficiale del Comune all'indirizzo www.comune.giovinazzo.ba.it.E sempre sul sito ufficiale del Comune è possibile consultare le condizioni poste dall'ordinanza sindacale anche in merito a manifestazioni ed eventi pubblici che si tengono sul territorio di Giovinazzo.
In caso di violazione dell'ordinanza, verranno applicate le sanzioni pecuniarie previste e le eventuali sospensioni delle attività.
  • Emissioni sonore
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