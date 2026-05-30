Madonna delle Grazie. <span>Foto Gianluca Battista</span>
Madonna delle Grazie. Foto Gianluca Battista
Religioni

Madonna delle Grazie, il programma completo del 30 e 31 maggio

Domani l'attesa processione che aprirà la stagione delle feste estive cittadine

Giovinazzo - sabato 30 maggio 2026
Inutile negarlo. La Festa della Madonna delle Grazie a Giovinazzo ha avuto nei decenni un ruolo importante. Era (ed è ancora) la Festa che apre la stagione estiva, sino ad arrivare all'unica Festa Patronale, quella per Maria SS di Corsignano.

La grande devozione popolare è un dato inconfutabile anche in un periodo storico in cui secolarizzazione cerca di farsi largo anche nel nostro Paese e tanti attendono la processione di domenica 31 maggio, che tuttavia avrà un prologo civile nella serata di sabato 30 maggio.
Questi dunque gli appuntamenti liturgici e popolari di questo fine settimana inseriti nel cartellone varato dall'Associazione Maria SS delle Grazie, da Grazie Eventi, sotto la guida spirituale (per la parte liturgica) di padre Francesco Depalo.

IL PROGRAMMA

30 maggio
Chiusura del mese mariano in Concattedrale
Ore 8.30 - Santo Rosario.
Ore 9.00 - Santa Messa.
Ore 18.30 - Santo Rosario.
Ore 19.00 - Santa Messa.
Ore 21.00 - In piazza Vittorio Emanuele II "Grazie Eventi live show" con la musica dal vivo di Nino Schettini.
A seguire Dj set con i vocalist Angy e Francy ed i deejay Bastet ed Ottavio.

31 maggio
Festa esterna in onore di Maria SS delle Grazie
Ore 8.00 - Diana pirotecnica mattutina
Ore 9.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese"
Ore 18.00 - Santo Rosario
Ore 18.30 - Santa Messa e processione della sacra effigie della Madonna delle Grazie con accompagnamento musicale della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese" e dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".
ITINERARIO - Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso e rientro nella chiesa di San Lorenzo.
Ore 22.30 - Spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.
A seguire estrazione dei biglietti della lotteria in piazza Vittorio Emanuele II.

  • Madonna delle Grazie
"Conversazioni dal Mare " a Giovinazzo: il programma della decima edizione
30 maggio 2026 "Conversazioni dal Mare" a Giovinazzo: il programma della decima edizione
Arti marziali e lotta, il presidente D'Alessandro incontra l'assessora Serrone
30 maggio 2026 Arti marziali e lotta, il presidente D'Alessandro incontra l'assessora Serrone
Altri contenuti a tema
Mese mariano, a Giovinazzo le celebrazioni per la Madonna delle Grazie Mese mariano, a Giovinazzo le celebrazioni per la Madonna delle Grazie Il programma completo sino al 31 maggio
Le FOTO della traslazione dell'effigie di Maria SS delle Grazie Le FOTO della traslazione dell'effigie di Maria SS delle Grazie Ieri sera il rito che di fatto apre il mese mariano a Giovinazzo
Oggi la traslazione dell'effigie della Madonna delle Grazie: l'itinerario Oggi la traslazione dell'effigie della Madonna delle Grazie: l'itinerario Santa Messa alle 19.30 in Concattedrale
Madonna delle Grazie, domenica 26 aprile la traslazione dell'effigie a Giovinazzo Madonna delle Grazie, domenica 26 aprile la traslazione dell'effigie a Giovinazzo Breve processione prevista al pomeriggio dalla chiesetta di San Lorenzo
A Giovinazzo la processione dell'effigie della Madonna delle Grazie - FOTO A Giovinazzo la processione dell'effigie della Madonna delle Grazie - FOTO Ieri sera l'antico rito tra migliaia di fedeli
Giovinazzo in festa per la Madonna delle Grazie: stasera la processione Giovinazzo in festa per la Madonna delle Grazie: stasera la processione L'itinerario completo nel nostro articolo
Estemporanea d'Arte, la Madonna delle Grazie di Giovinazzo secondo gli studenti del "Mons. Bello" Eventi e cultura Estemporanea d'Arte, la Madonna delle Grazie di Giovinazzo secondo gli studenti del "Mons. Bello" La rassegna si è svolta ieri, 6 giugno, nei luoghi più suggestivi della città
Madonna delle Grazie, un'estemporanea tra Cala Porto e via Marina Eventi e cultura Madonna delle Grazie, un'estemporanea tra Cala Porto e via Marina Seconda edizione per un evento inserito nei festeggiamenti per la Vergine. Protagonisti gli studenti dell'I.I.S.S."Mons. A. Bello"
Cinquanta francesi a Giovinazzo da Dunkerque: ad accoglierli il sindaco Sollecito
29 maggio 2026 Cinquanta francesi a Giovinazzo da Dunkerque: ad accoglierli il sindaco Sollecito
Rolex venduti nei negozi. Tre condanne dopo un furto a Giovinazzo
29 maggio 2026 Rolex venduti nei negozi. Tre condanne dopo un furto a Giovinazzo
L'amore dei giovinazzesi per la Madonnina della Medaglia miracolosa - FOTO
29 maggio 2026 L'amore dei giovinazzesi per la Madonnina della Medaglia miracolosa - FOTO
Nuove bici elettriche per i turisti: a Giovinazzo collegamenti anche con gli hotel - VIDEO
29 maggio 2026 Nuove bici elettriche per i turisti: a Giovinazzo collegamenti anche con gli hotel - VIDEO
Triathlon, a Trani impegnati i giovinazzesi Lafronza e Viscoso
29 maggio 2026 Triathlon, a Trani impegnati i giovinazzesi Lafronza e Viscoso
Sport e messaggio sociale all'IC "Bosco-Buonarroti "
29 maggio 2026 Sport e messaggio sociale all'IC "Bosco-Buonarroti"
Decennale "Conversazioni dal Mare ", lo spot del sindaco di Giovinazzo - VIDEO
29 maggio 2026 Decennale "Conversazioni dal Mare", lo spot del sindaco di Giovinazzo - VIDEO
Festa Patronale 2026: i principali appuntamenti religiosi e civili
28 maggio 2026 Festa Patronale 2026: i principali appuntamenti religiosi e civili
© 2001-2026 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.