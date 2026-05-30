Madonna delle Grazie, il programma completo del 30 e 31 maggio

IL PROGRAMMA

30 maggio

31 maggio

Inutile negarlo. La Festa della Madonna delle Grazie a Giovinazzo ha avuto nei decenni un ruolo importante. Era (ed è ancora) la Festa che apre la stagione estiva, sino ad arrivare all'unica Festa Patronale, quella per Maria SS di Corsignano.La grande devozione popolare è un dato inconfutabile anche in un periodo storico in cui secolarizzazione cerca di farsi largo anche nel nostro Paese e tanti attendono la processione di domenica 31 maggio, che tuttavia avrà un prologo civile nella serata di sabato 30 maggio.Questi dunque gli appuntamenti liturgici e popolari di questo fine settimana inseriti nel cartellone varato dall'Associazione Maria SS delle Grazie, da Grazie Eventi, sotto la guida spirituale (per la parte liturgica) di padre Francesco Depalo.Ore 8.30 - Santo Rosario.Ore 9.00 - Santa Messa.Ore 18.30 - Santo Rosario.Ore 19.00 - Santa Messa.Ore 21.00 - In piazza Vittorio Emanuele II "Grazie Eventi live show" con la musica dal vivo di Nino Schettini.A seguire Dj set con i vocalist Angy e Francy ed i deejay Bastet ed Ottavio.Ore 8.00 - Diana pirotecnica mattutinaOre 9.00 - Giro per la città della Bassa Musica "L'Armonia Molfettese"Ore 18.00 - Santo RosarioOre 18.30 - Santa Messa e processione della sacra effigie della Madonna delle Grazie con accompagnamento musicale della Bassa Banda "L'Armonia Molfettese" e dell'Orchestra di Fiati "Filippo Cortese".- Concattedrale, piazza Duomo, via San Giacomo, piazza Benedettine, via Spirito Santo, piazza Costantinopoli, via Gelso, via San Giuseppe, via Madonna degli Angeli, piazza Vittorio Emanuele II, via Gioia, via Sasso, piazza Garibaldi, corso Roma, via Cappuccini, piazza Vittorio Emanuele II, piazza Umberto I, via Marina, via Galdi, piazza Costantinopoli, via Gelso e rientro nella chiesa di San Lorenzo.Ore 22.30 - Spettacolo pirotecnico sul Molo di Levante.A seguire estrazione dei biglietti della lotteria in piazza Vittorio Emanuele II.