Il maggiore Cormio va in pensione, l'omaggio del colonnello Albanese

L'saluta il maggiore: l'ufficiale ha lasciato il servizio dopo aver ricoperto, all', il ruolo di comandante di. A salutarlo il colonnello, comandante dell'che lo ha ringraziato per le attività svolte in questi ultimi anni.La carriera del militare, originario di Giovinazzo e residente a Bitonto, è iniziata nel 1990. Dopo la formazione alla, e dopo il corso di formazione, ha ricoperto dapprima, dal 1992 al 1993, l'incarico di comandante di squadra al, e poi, dal 1993 al 1997, quello di sottufficiale alla. Dal 1997 ha operato come addetto aldeldi. 27 anni fa, il ritorno a casa.Dal 1999, infatti, è stato impiegato come addetto al, dove ha prestato servizio sino al 2007: nel mentre è stato anche all'estero per la missione di pacein Kosovo. Nel 2007, infine, è approdato alla, ricoprendo l'incarico di addetto allasino al 2021 - periodo in cui è stato insignito di vari encomi -, prima di vincere il concorso per ufficiali del ruolo straordinario, diventando sottotenente.Dal 2022 ha assunto il ruolo di comandante deldella, prima di approdare a Bari, due anni dopo, presso l', ricoprendo anche il ruolo di ufficiale addetto alnei centri di permanenza per il rimpatrio in Albania.