Il maggiore Giuseppe Cormio
Il maggiore Giuseppe Cormio
Cronaca

Il maggiore Cormio va in pensione, l'omaggio del colonnello Albanese

36 anni di servizio tra la gente: lascia l'11° Reggimento Carabinieri dove ha ricoperto l'incarico di comandante di Plotone e di Compagnia

Giovinazzo - sabato 9 maggio 2026
L'Arma saluta il maggiore Giuseppe Cormio: l'ufficiale ha lasciato il servizio dopo aver ricoperto, all'11° Reggimento Carabinieri "Puglia", il ruolo di comandante di Plotone e Compagnia. A salutarlo il colonnello Nicola Albanese, comandante dell'11° Reggimento, che lo ha ringraziato per le attività svolte in questi ultimi anni.

La carriera del militare, originario di Giovinazzo e residente a Bitonto, è iniziata nel 1990. Dopo la formazione alla Scuola Sottufficiali di Velletri, e dopo il corso di formazione, ha ricoperto dapprima, dal 1992 al 1993, l'incarico di comandante di squadra al 12º Reggimento Carabinieri "Sicilia", e poi, dal 1993 al 1997, quello di sottufficiale alla Stazione di Palermo. Dal 1997 ha operato come addetto al Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Palermo. 27 anni fa, il ritorno a casa.

Dal 1999, infatti, è stato impiegato come addetto al Nucleo Operativo della Compagnia di Trani, dove ha prestato servizio sino al 2007: nel mentre è stato anche all'estero per la missione di pace "MSU-KFOR" in Kosovo. Nel 2007, infine, è approdato alla Compagnia di Molfetta, ricoprendo l'incarico di addetto alla Sezione Operativa sino al 2021 - periodo in cui è stato insignito di vari encomi -, prima di vincere il concorso per ufficiali del ruolo straordinario, diventando sottotenente.

Dal 2022 ha assunto il ruolo di comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Gallipoli, prima di approdare a Bari, due anni dopo, presso l'11° Reggimento Carabinieri "Puglia", ricoprendo anche il ruolo di ufficiale addetto al Contingente Carabinieri nei centri di permanenza per il rimpatrio in Albania.
  • Giuseppe Cormio
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