AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

AFP Giovinazzo al giro di boa dei playout

A Breganze i biancoverdi cercano la prima vittoria per ripartire

Giovinazzo - sabato 9 maggio 2026 1.00
Ultima gara del mini girone d'andata dei playout di serie A1. Questa sera, alle ore 20.00, l'AFP Giovinazzo farà visita all'Hockey Breganze.
Domenica scorsa i biancoverdi hanno giocato nuovamente in trasferta incassando una inaspettata sconfitta. Il Castiglione, sotto per 3-1 all'intervallo, ha poi prevalso 5-4. Episodio controverso il cartellino rosso a Clavel per aver agganciato con la stecca un avversario e stesso cartellino a Francesco Minervini per proteste. Il giudice sportivo ha comminato una giornata di squalifica al giocatore, che oggi sarà quindi assente, e la sospensione da ogni carica e incarico per una settimana al presidente.
Il Breganze invece ha perso prima contro il Castiglione e poi sabato contro il Forte dei Marmi, con un 7-1 che non lascia spazio ad interpretazioni visto che il gol della bandiera è arrivato solo al terzultimo minuto su rigore. I veneti sono dunque ancora bloccati all'ultimo posto e se stasera non faranno risultato verranno di fatto proiettati in serie A2.
L'AFP era partita in testa per via della classifica importata dalla regular season ma, con un pareggio in due giornate, sono scivolati al secondo posto e ora devono guardarsi dall'incalzante Castiglione. Occorre tornare dal Pala Ferrarin, dove in campionato si registrò una clamorosa sconfitta di misura, con i tre punti che ridarebbero slancio alla corsa verso la salvezza.
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