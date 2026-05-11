"Seguendo la bussola": un progetto orientamento scolastico che valorizza il territorio

Tutto è nato da un incontro tra il Dirigente Scolastico dellrettore del Convento dei Frati Capuccini; un passaggio rapido nelle sale di uno scrigno prezioso e finora inaccessibile: la collezione di manufatti dell'arte tribale del Mozambico raccolti dai frati missionari; si accendono cuore e mente e tutto si traduce in azione.Grazie alla possibilità di accedere a finanziamenti per realizzare attività per l'orientamento degli studenti della scuola sec . I grado, si progetta un laboratorio per lo studio del museo e per la sua apertura al territorio. Circa 30 studenti del plesso Marconi guidati dalle docenti Angela Barbolla e Margherita Bonvino, in qualità di esperte, coordinati dalla docente Maria Giovanna Pice, in qualità di tutor, e supportati dall'appassionato ed entusiasmante Padre Andrea Viscardi, si è potuta realizzare l'apertura del Museo Etnografico del Mozambico nelle serate del 8 e 9 maggio.È stato un gran successo: per gli studenti, che con serietà e competenza hanno illustrato alcune opere d'arte e fornito informazioni sulle culture indigene del Mozambico; per i tanti visitatori che sono rimasti folgorati dalla bellezza e dalla ricchezza della collezione.L'impegno dell'Istituto per la valorizzazione del Museo non termina qui: è solo un inizio. Un altro gruppo di lavoro a settembre continuerà ad occuparsene.