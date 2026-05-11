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Scuola

Tutto pronto per la quarta edizione di "Giovinazzo in Musica"

L'evento coinvolge anche il Liceo "Spinelli"

Giovinazzo - lunedì 11 maggio 2026
Giovinazzo si prepara ad accogliere la quarta edizione di "Giovinazzo in Musica", la prestigiosa rassegna musicale dedicata alle scuole di ogni ordine e grado, provenienti dalla provincia e da numerosi territori extra-provinciali, che dal 18 al 22 maggio 2026 trasformerà la città in un grande palcoscenico di talento, cultura e condivisione.

L'evento, promosso dall'Associazione Culturale Moving Music con il patrocinio del Comune di Giovinazzo, della Città Metropolitana di Bari e della Regione Puglia, si conferma come un appuntamento di riferimento per la valorizzazione della formazione musicale scolastica, offrendo agli studenti l'opportunità di esprimere creatività, preparazione artistica e spirito di collaborazione attraverso esibizioni che coinvolgeranno orchestre, cori, ensemble, solisti e band scolastiche.

Tra gli elementi distintivi di questa quarta edizione vi è anche la creazione, da parte di Moving Music, di una solida rete scolastica territoriale che coinvolge numerosi istituti secondari di secondo grado. Gli studenti partecipanti saranno attivamente impegnati nell'organizzazione della manifestazione attraverso percorsi formativi e collaborativi, assumendo ruoli di hostess, steward, accoglienza e supporto logistico, contribuendo concretamente alla gestione dell'evento e vivendo un'importante esperienza sul campo.

Gli istituti coinvolti in questa significativa collaborazione sono:
- ITET Salvemini di Molfetta
- IISS Spinelli di Giovinazzo
- Liceo delle Scienze Umane "Fornari" di Molfetta
- Istituto Don Tonino Bello di Molfetta

Questa rete rappresenta un esempio virtuoso di sinergia tra scuola, associazionismo e territorio, offrendo agli studenti occasioni di crescita formativa, orientamento e partecipazione attiva nel settore culturale e organizzativo.

L'edizione 2026 presenta inoltre importanti novità, fortemente legate ai temi educativi e sociali contemporanei. Tra queste spicca l'istituzione del Premio "La Pace nel Mondo", un riconoscimento speciale volto a celebrare il potere universale della musica come linguaggio di unione, dialogo e inclusione tra i popoli. Accanto a questo, sarà inaugurata anche una sezione innovativa dedicata a "Musica e Intelligenza Artificiale", in linea con le nuove direttive ministeriali, con l'obiettivo di promuovere una riflessione creativa sul rapporto tra educazione musicale, tecnologia e nuove frontiere didattiche.

Per cinque giorni, Giovinazzo diventerà un punto di incontro tra scuole, studenti, docenti e famiglie, offrendo non solo momenti di alta espressione artistica, ma anche un'importante occasione di promozione territoriale. I partecipanti, infatti, oltre alle performance musicali, avranno la possibilità di conoscere e apprezzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico della città grazie alla collaborazione con i volontari delle guide Touring, che accompagneranno studenti e visitatori alla scoperta delle bellezze del territorio.

La rassegna rappresenta pienamente la missione di Moving Music: sostenere e promuovere i dipartimenti musicali scolastici, incentivare la crescita culturale delle nuove generazioni e valorizzare il territorio di Giovinazzo come centro di riferimento per eventi artistici e culturali di respiro nazionale.

"Giovinazzo in Musica" si conferma così non solo come concorso o rassegna, ma come esperienza educativa, culturale e umana, capace di unire musica, innovazione, pace, formazione e valorizzazione territoriale in un unico grande progetto di crescita collettiva.
  • Giovinazzo in musica
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