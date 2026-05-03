Quarti play-off andata, il Defender Giovinazzo C5 batte il Sulmona 2-1

Ilfesteggia l'avvio dei play-off per la promozione in serie A con una vittoria, battendo con una grande rimonta il Sulmona:il risultato finale. La prima fatica della post-season di serie A2 Elite la spunta il sodalizio biancoverde del presidente, dunque, festeggiato a fine gara per il 25esimo compleanno del club, ma non è stato affatto semplice avere la meglio sulla vice capolista del girone B.Il punteggio finale di 2-1 (all'iniziale vantaggio di Severo hanno risposto, autore del gol-vittoria), la dice tutta sull'andamento della sfida, tirata e a tratti nervosa. Ha pesato anche sull'equilibrio della contesa l'espulsione per doppia ammonizione di, vero propulsore delle geometrie degli abruzzesi che dovranno farne a meno al ritorno.Ricci, che ha dovuto privarsi di Liviero, ricorre a schierare Berardi, Nicolodi, Sosa, Marlon e Santoro mentre Menini oppone a questi Di Capua, Divanei, Cutrignelli, Difonzo e Fanfulla dovendo lasciare in tribuna Palumbo infortunato. Trascorre solo un minuto e i padroni di casa vengono colpiti a freddo dacon una conclusione centrale e potente che porta lo score sullo 0-1.Pronto il Defender a riagguantare la parità al 3' con una pennellata da calcio d'angolo di Difonzo che trova il lob a volo diper l'1-1. Poco dopo vanno via Divanei, Difonzo e Dibenedetto, ma a centro area non trovano l'ultimo rifinitore, poi la rimessa laterale di Tanke porta al tiro di Cutrignelli che colpisce il palo. Il tocco di Fanfulla, infine, imbeccato da Divanei, si spegne fuori di poco.Nicolodi è sempre insidioso liberando Patricelli fermato in uscita da Di Capua, mentre sull'altro fronte anche Berardi non si lascia facilmente superare da Tanke che si fa spazio in area, ma si vede deviare il mancino. Il fallo sul fulmineo Difonzo al 16' causa la seconda ammonizione di Nicolodi che, espulso, lascia i suoi in inferiorità numerica per 2 minuti, ma il Giovinazzo non sa approfittarne. L'ultimo sussulto del primo tempo lo regala Difonzo che intercetta palla e suggerisce l'assist a Tanke, il quale trova Sosa sulla linea di porta a salvare il risultato di 1-1.Secondo tempo che si infiamma con Patricelli a mettere Marlon davanti a Di Capua che interviene con efficacia. Nell'azione seguente è il palo a fermare questa volta Marlon. Quando la sortita insidiosa di Patricelli sfuma è il capolavoro balistico firmatoche fa esplodere l'entusiasmo sugli spalti per la rete del 2-1. La vera occasione d'oro per arrotondare il punteggio la confeziona Difonzo in ripartenza e porta Divanei ad un tocco felpato fermato dalla mano protesa di Berardi. Finisce con il risultato di 2-1. Ora sarà il ritorno a Sulmona, sabato 9 maggio, a decretare il verdetto definitivo.- ha detto al termine della gara il responsabile tecnico Menini -. È stata una partita molto tirata come ce l'aspettavamo, alla fine è andata bene». Il rammarico più grande, per i biancoverdi, forse è stato quello di non aver messo a segno una rete in più, considerando anche la superiorità numerica nel primo tempo: «Assolutamente - ha continuato -. Nel secondo tempo abbiamo avuto altre occasioni, potevamo fare un altro gol per stare un po' più tranquilli, ma va bene così».Fra sette giorni il return match in Abruzzo: «Il Sulmona gioca come noi, è una grandissima squadra, non avranno Nicolodi, ma questo non vuol dire niente: hanno un roster lungo.», ha concluso Menini.