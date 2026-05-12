La Festa della Mamma con gli Amici del Gozzo di Giovinazzo - FOTO

La Festa della mamma, vissuta dal mare nello splendido scenario del porto di Giovinazzo, è stata l'iniziativa dell'Associazione Amici del Gozzo che ha coinvolto bambini e mamme giunte da Ruvo di Puglia nella calda mattinata di sabato 9 maggio.Grazie ad una sinergica collaborazione tra i soci della suddetta associazione, che sta promuovendo la conoscenza della bellezza del nostro porticciolo e dello skyline della città, attraverso giri ed uscite con i gozzi, e le maestre Maria Teresa Marinelli, Nancy Gentile, Erica Gattulli e Benedetta Pellegrini, educatrici della, si è svolta un incontro armonioso a stretto contatto con la bellezza del mare e le suggestioni del paesaggio.Le maestre e le educatrici hanno ideato e organizzato la splendida iniziativa, i componenti dell'hanno posto in evidenza elementi che caratterizzano il porticciolo, hanno altresì parlato della bellezza del posto e del rispetto per il mare; hanno raccontato delle iniziative che con l'associazione promuovono durante l'anno, tra cui "Babbo Natale vien dal mare…", la pulizia del porto, l'aver ospitato i ragazzi ucraini e la festa di S. Antonio da Padova che si terrà il 14 giugno e che proporrà anche quest'anno la processione per mare.«Per noi- ci fanno sapere dall'Associazione Amici del Gozzo- riuscire a regalare momenti di gioia e divertimento ai bambini è sempre motivo di grande soddisfazione. Ancora più emozionante è stato condividere questa esperienza con le loro mamme, in occasione dell'imminente Festa della Mamma. La bellezza del porto e del mare hanno incantato tutti, grandi e piccini. Un ringraziamento particolare rivolgiamo all'Associazione "Le Tre Colonne" per la preziosa collaborazione e ai musicisti Francesco Cervone e Giulio Dinice che hanno reso ancora più speciale l'evento allietando l'uscita sui gozzi con la musica dedicata ai più piccoli».Il prossimo appuntamento con i soci dell'Associazione Amici del Gozzo, nello scenario del porto di Giovinazzo, sarà il 14 giugno con la processione per mare in onore di S. Antonio, un appuntamento rinnovato che saprà unire fede, tradizione e folklore.