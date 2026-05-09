Levante Giovinazzo
Levante Giovinazzo
Territorio

Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo

Qualche scroscio possibile al primo mattino

Giovinazzo - domenica 10 maggio 2026
Ventilazione debole da quadranti sud-orientali e qualche scroscio al primissimo mattino. Questo il quadro climatico con cui si presenterà domenica 10 maggio a Giovinazzo, con ampie schiarite alternate a passaggi di nubi per tutta la rimanente parte della giornata. Mare poco mosso e temperature massime in risalita sino a 22°. Serata velata e minime della notte sui 16°.
Caldo lunedì e martedì, quando si toccheranno punte di 25°.

DOMENICA 10 MAGGIO
SOLE - Sorge: 5:39, Tramonta: 19:58
LUNA - Leva: 2:15, Cala: 12:46 - Luna calante
  • meteo Giovinazzo
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