Tempo variabile e temperature in rialzo su Giovinazzo

DOMENICA 10 MAGGIO

Ventilazione debole da quadranti sud-orientali e qualche scroscio al primissimo mattino. Questo il quadro climatico con cui si presenterà domenica 10 maggio a Giovinazzo, con ampie schiarite alternate a passaggi di nubi per tutta la rimanente parte della giornata. Mare poco mosso e temperature massime in risalita sino a 22°. Serata velata e minime della notte sui 16°.Caldo lunedì e martedì, quando si toccheranno punte di 25°.SOLE - Sorge: 5:39, Tramonta: 19:58LUNA - Leva: 2:15, Cala: 12:46 - Luna calante