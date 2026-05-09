Giuseppe Vero
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Attualità

Nel piazzale antistante il PalaPalmiotto una targa per ricordare Giuseppe Vero

Alle 11.30 di domenica 10 maggio la cerimonia

Giovinazzo - sabato 9 maggio 2026 15.18
Il fenomeno delle vittime della strada rappresenta la prima causa di morte della popolazione under quaranta. La città di Giovinazzo ha pianto un suo giovane figlio, Giuseppe Vero, 29 anni, proprio a causa di un tragico incidente stradale il 29 gennaio scorso sulla strada provinciale tra Giovinazzo e Bitonto.

In ricordo di Giuseppe Vero e di tutte le vittime della strada, domenica 10 maggio alle ore 11.30, su volontà dell'Associazione Fratres-Donatori di Sangue "Luigi Depalma" e dell'Amministrazione Comunale guidata dal sindaco Michele Sollecito, verrà inaugurata e benedetta una targa commemorativa dedicata a Giuseppe Vero. La targa sarà posta nella piazzetta antistante il PalaPalmiotto.

La cerimonia sarà officiata da Don Silvio che nella Parrocchia Sant'Agostino ha condiviso con Giuseppe molti momenti di collaborazione. Don Silvio conosceva Giuseppe fin da piccolo, sin da quando incominciò a frequentare l'oratorio a Sant'Agostino, per poi diventare educatore, seguiva i bambini nella preparazione della prima comunione e lo ha fatto fino all'età di vent'anni. Giuseppe era uno sportivo, giocava a calcio A 5 nella squadra guidata da Fiorello Folino Gallo. Il ricordo di Giuseppe Vero è quello di un ragazzo dal cuore grande, attento sempre agli ultimi.

Il 28 aprile gli è stata riconosciuta la Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica su proclamazione del Magnifico Rettore; Giuseppe aveva completato tutto il percorso di studi, avrebbe solo dovuto discutere la Tesi. Durante l'incontro semplice e ricco di significato, previsto per Domenica 10 maggio, il musicista Gianni Carelli, direttore d'orchestra di fiati e arrangiatore musicale, amico di Giuseppe Vero dai tempi dell'Azione Cattolica, suonerà "La Vita è bella". L'Associazione Fratres invita tutti i soci e la cittadinanza a partecipare per rendere omaggio a Giuseppe e stringersi alla famiglia nel suo ricordo.
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