AFP Giovinazzo. <span>Foto Giuseppe Depergola</span>
AFP Giovinazzo. Foto Giuseppe Depergola
Hockey

Sconfitta in gara 2 dei playout per l’AFP Giovinazzo

I biancoverdi perdono 5-4 contro il Castiglione che si avvicina pericolosamente in classifica

Giovinazzo - lunedì 4 maggio 2026
Secondo turno dei playout di serie A1 e seconda occasione sprecata per avvicinarsi alla salvezza da parte dell'AFP Giovinazzo, che ieri sera ha perso 5-4 contro l'HC Castiglione penultimo in classifica.

Al 7' della prima frazione parata di Saitta su Amato che innesca il contropiede di Esquibel, Cabiddu vede Escobar sul secondo palo pronto a mettere la pallina dentro. La reazione è immediata visto che appena 8" dopo pareggia Cardoso su un rapido capovolgimento di fronte. Al 12' rigore parato di Esquibel e un minuto dopo ripartenza pugliese con triangolazione tra Cardoso e Mezzina che porta il portoghese al gol. Passano due minuti e Cardoso dalla fascia destra serve Mezzina al centro che aumenta il vantaggio. Al 22' decimo fallo degli ospiti, in pista si discute e gli arbitri mostrano il cartellino blu a Maldini e Clavel, Escobar va al tiro diretto ma Bovo para. All'ultimo minuto del primo tempo Cardoso colpisce con la stecca il braccio di un avversario rimediando un cartellino blu. Il primo tempo si chiude con un parziale di 1-3.

La ripresa inizia con un tiro al bersaglio dei padroni di casa e con Bovo pronto a parare tutti i tiri, finché al 3' sulla ribattuta corta è in agguato Lasorsa che accorcia le distanze. Al 7' decimo fallo biancoceleste ma Saitta ferma il tiro diretto di Cardoso. Poco dopo fa meglio Lasorsa che con un rigore sotto l'incrocio spiazza il portiere. Al 10' Mura dalla destra gonfia la rete con un gran tiro dalla distanza. Al 15' pareggio di Esquibel, contestato per il dubbio che la pallina avesse effettivamente oltrepassato la linea. Al 17' Clavel aggancia da dietro Cabiddu e deve uscire per un cartellino rosso, dalla panchina il Presidente Minervini protesta con veemenza e i direttori di gara Carmazzi e Ferrari esibiscono un cartellino rosso anche per lui. Al 19' siluro in diagonale di Escobar dalla trequarti che porta in vantaggio la squadra di Bracali. Al 21' Bovo para pure un rigore di Lasorsa. Al 24' quindicesimo fallo per entrambe le squadre ma i tiri diretti di Esquibel e Mura vengono respinti.

Al Casa Mura finisce 5-4 per il Castiglione che vince così anche la seconda gara dei playout. L'AFP vede così ridursi a 3 lunghezze il vantaggio proprio su toscani che ora, a sorpresa, non solo restano in gioco ma iniziano pure a rappresentare un pericolo per l'obiettivo salvezza.
Risultati 2° turno playout
HOCKEY BREGANZE - HC FORTE DEI MARMI 1-7
BLUE FACTOR CASTIGLIONE - INDECO AFP GIOVINAZZO 5-4

Classifica playout
HC FORTE DEI MARMI 16
INDECO AFP GIOVINAZZO 14
BLUE FACTOR CASTIGLIONE 11
HOCKEY BREGANZE 3
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