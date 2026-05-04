Sconfitta in gara 2 dei playout per l’AFP Giovinazzo

Secondo turno dei playout di serie A1 e seconda occasione sprecata per avvicinarsi alla salvezza da parte dell', che ieri sera ha perso 5-4 contro l'penultimo in classifica.Al 7' della prima frazione parata di Saitta su Amato che innesca il contropiede di Esquibel, Cabiddu vedesul secondo palo pronto a mettere la pallina dentro. La reazione è immediata visto che appena 8" dopo pareggiasu un rapido capovolgimento di fronte. Al 12' rigore parato di Esquibel e un minuto dopo ripartenza pugliese con triangolazione trae Mezzina che porta il portoghese al gol. Passano due minuti e Cardoso dalla fascia destra serveal centro che aumenta il vantaggio. Al 22' decimo fallo degli ospiti, in pista si discute e gli arbitri mostrano il cartellino blu a Maldini e Clavel, Escobar va al tiro diretto ma Bovo para. All'ultimo minuto del primo tempo Cardoso colpisce con la stecca il braccio di un avversario rimediando un cartellino blu. Il primo tempo si chiude con un parziale di 1-3.La ripresa inizia con un tiro al bersaglio dei padroni di casa e con Bovo pronto a parare tutti i tiri, finché al 3' sulla ribattuta corta è in agguatoche accorcia le distanze. Al 7' decimo fallo biancoceleste ma Saitta ferma il tiro diretto di Cardoso. Poco dopo fa meglioche con un rigore sotto l'incrocio spiazza il portiere. Al 10'dalla destra gonfia la rete con un gran tiro dalla distanza. Al 15' pareggio di, contestato per il dubbio che la pallina avesse effettivamente oltrepassato la linea. Al 17' Clavel aggancia da dietro Cabiddu e deve uscire per un cartellino rosso, dalla panchina il Presidente Minervini protesta con veemenza e i direttori di gara Carmazzi e Ferrari esibiscono un cartellino rosso anche per lui. Al 19' siluro in diagonale didalla trequarti che porta in vantaggio la squadra di Bracali. Al 21' Bovo para pure un rigore di Lasorsa. Al 24' quindicesimo fallo per entrambe le squadre ma i tiri diretti di Esquibel e Mura vengono respinti.Al Casa Mura finisceper il Castiglione che vince così anche la seconda gara dei playout. L'AFP vede così ridursi a 3 lunghezze il vantaggio proprio su toscani che ora, a sorpresa, non solo restano in gioco ma iniziano pure a rappresentare un pericolo per l'obiettivo salvezza.