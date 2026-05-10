Il Giovinazzo C5
Il Giovinazzo C5

Impresa play-off del Defender Giovinazzo C5: è semifinale

I biancoverdi s’impongono anche a Sulmona (3-6 il finale). Doppiette di Difonzo e Dibenedetto, ora la Cadi Futura

Giovinazzo - domenica 10 maggio 2026 10.49
Un Defender Giovinazzo C5 da applausi a Sulmona, soprattutto da parte dei suoi numerosi supporters accorsi in Abruzzo, si impone 3-6 nella gara di ritorno dei quarti di finale dei play-off di serie A2 Elite e stacca il pass per la semifinale dove incrocerà la Cadi Antincendi Futura che ha eliminato il New Taranto.

Gara del tutto diversa dal 2-1 dell'andata, quella giocata a Sulmona con il risultato sempre in bilico per i repentini capovolgimenti di fronte di due squadre che non si sono risparmiate dando vita ad un match entusiasmante. Doppiette di Dibenedetto e Difonzo, reti di Tanke e Cutrignelli per il successo finale contro la vice capolista del girone B. Avanti anche Cesena e Lecco che ribaltano rispettivamente MGM 2000 e OR Reggio Emilia.

Al PalaSerafini, Ricci, privo dello squalificato Douglas Nicolodi, ricorre nello starting-five a Berardi, Sosa, Lepadatu, Santoro, Severo, mentre Menini risponde con Di Capua, Divanei, Cutrignelli, Difonzo e Fanfulla. Parte forte il Sulmona, ma Lepadatu manca l'aggancio decisivo sotto porta. È solo una breve parentesi il tiro di Tanke che trova l'allungo di piede di Berardi perché Patricelli batte un laterale per Sosa che buca Di Capua per l'1-0.

Sesto fallo dei padroni di casa commesso su Dibenedetto, ma lo specialista Divanei manda il conseguente tiro libero in faccia a Berardi. Scatenato ancora Dibenedetto che accarezza il palo ad un minuto dal tramonto del primo tempo. Riprende l'azione d'attacco incisiva del Sulmona prima con Patricelli, ma soprattutto con l'incrocio dei pali colto da Severo. Inaspettato, poi, giunge l'1-1 di Tanke che soffia palla in attacco e deposita in rete mandando tutti negli spogliatoi dopo il primo tempo.

Emozioni a scena aperta nel corso della ripresa aperte al 2' con Santoro due volte fermato dal corpo proteso del portiere del Giovinazzo che nulla può sul colpo di testa di Lepadatu per il 2-1. Ma al 3' ecco che entra in azione Difonzo scaltro a infilare l'angolo alla destra di Berardi per il 2-2. La traversa di Severo impedisce ai biancorossi di rientrare in partita.

Ci riescono al 7' con uno schema collaudato che parte sempre da Sosa, ma questa volta Severo consente a Di Matteo sul secondo palo di insaccare il 3-2. Salta tre avversari l'imprendibile Difonzo che all'11' chiama alla triangolazione Fanfulla con Dibenedetto sul secondo palo a spingere in rete il 3-3, prima del tuffo di Di Capua su Santoro e del salvataggio sulla linea di Dibenedetto che fermano gli avanti di casa.

Ma è proprio Dibenedetto in pressing su un avversario a infilare il 3-4 con una ripartenza micidiale. Con la qualificazione in pericolo dal 14' il Sulmona inserisce Ricci come power-play, ma a pochi secondi dall'ultima sirena c'è in agguato Difonzo che si invola nuovamente e con la porta indifesa segna il 3-5. Non c'è più storia a 12" dal termine, quando Cutrignelli con gli avversari ormai sbilanciati in avanti inserisce la sua firma nel cartellino dei marcatori per il 3-6.
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