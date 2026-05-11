Rubano un'auto in meno di due minuti, il video del furto è virale

Ladri d'auto scatenati, rapidi e incuranti della presenza di passanti, ancora in azione a nord di Bari, un'area flagellata dal fenomeno che sta diventando sempre più incalzante. L'ultimo episodio risale a ieri, a Giovinazzo, ed è stato immortalato da una videocamera di sicurezza: il filmato è diventato virale sui social network.Vere e proprie scene da film - il video dura- in cui due uomini vestiti di nero e incappucciati hanno rubato in pieno pomeriggio, attorno alle ore 18.30, un'parcheggiata in via Rollo, nei pressi del centro sportivo. Nel filmato, pubblicato su, si vedono i due banditi in azione, mentre un terzo complice li aspetta su un'altra auto, probabilmente rubata, che blocca parzialmente la circolazione e che è pronto a fuggire in caso di arrivo delle forze di polizia.I componenti della banda hanno aperto lo sportello anteriore sinistro e manomesso il suv, mettendo fuori uso i sistemi di antifurto e infine sono riusciti a portarlo via. Ci sono voluti infatti poco meno di due minuti per agire sulla centralina dell'auto, metterla in moto e per dileguarsi col veicolo, spinto da un'altra. Poi la fuga. Una scena già vista, sempre a Giovinazzo, lo scorso febbraio, quando alcuni banditi riuscirono a portar via unaparcheggiata in piazza Garibaldi.Dell'episodio sono stati subito informati idella. Al vaglio dei militari, oltre al video che immortala l'ennesimo furto di auto avvenuto in città, anche le immagini dei circuiti di videosorveglianza dell'area per acquisire elementi utili al percorso utilizzato per la fuga e all'individuazione dei malfattori.