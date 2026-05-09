Salvatore Dibenedetto
Salvatore Dibenedetto

Il Defender Giovinazzo a Sulmona, Dibenedetto: «Lì senza paura»

I biancoverdi, reduci dal 2-1 dell’andata, proveranno a staccare il pass per il secondo turno: «Vogliamo continuare ad andare avanti»

Giovinazzo - sabato 9 maggio 2026 8.38
«Abbiamo vinto la partita di andata, questo è vero. Però adesso dobbiamo completare l'opera perché vogliamo andare avanti nei play-off. Questo gruppo sogna la serie A».

Salvatore Dibenedetto va dritto al punto e, presentando la sfida di ritorno sul rettangolo di gioco del Sulmona Futsal, in programma questo pomeriggio in Abruzzo (si riparte del 2-1 della gara del PalaPansini), pensa alla seconda delle sei potenziali finali che attende il club di Carlucci e del tecnico Menini. «Non è mai semplice affrontare una squadra che gioca in casa», ha detto.

I biancorossi di mister Ricci, vice capolista del girone B di serie A2 Elite, non potranno contare su Douglas Nicolodi, squalificato dopo il doppio giallo, e la conseguente espulsione, di sabato scorso. «Questo è vero, ma loro giocano a futsal e giocano bene - è l'analisi di Didenedetto -. All'andata sicuramente potevamo fare qualcosa in più, ma non c'è alcun tipo di rammarico».

I padroni di casa, per superare il turno dovranno necessariamente vincere, gli ospiti potranno contare su due risultati su tre, mentre in caso di parità di reti realizzate nelle due gare saranno disputati ulteriori due tempi supplementari da 5 minuti ciascuno.

«Cosa servirà per qualificarsi? Essere uniti, anche nelle avversità. Non bisognerà dare nulla per scontato - ha detto ancora Dibenedetto -, i giocatori in campo dovranno dare tutto e soprattutto giocare senza alcuna paura: ogni minimo dettaglio potrà fare la differenza oppure costare molto caro». In città, intanto, sale la febbre da play-off. Reduci dal pienone di sabato scorso, i tifosi giovinazzesi promettono un esodo verso l'Abruzzo.

Un onda di entusiasmo biancoverde verso Sulmona. La gara di ritorno, in programma questo pomeriggio, si disputerà al Palazzetto Serafini. Fischio d'inizio fissato alle ore 16.00.
  • Giovinazzo Calcio a 5
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