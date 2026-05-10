Gestione acque pluviali, al Comune di Giovinazzo 1milione e mezzo di euro

Ammesso e finanziabile con un importo di. Classificandosi al 21° posto, su una graduatoria regionale che ha visto partecipare centinaia di Comuni pugliesi, il Comune di Giovinazzo ha partecipato e vinto l' Avviso pubblico della Regione Puglia per la selezione di interventi per la realizzazione di sistemi per la gestione delle acque pluviali nei centri abitati.«Un risultato eccellente che ci inorgoglisce se consideriamo il numero dei Comuni partecipanti - esulta il sindaco di Giovinazzo, Michele Sollecito - Con questo cospicuo finanziamento regionale possiamo realizzare un importante progetto per ampliare la nostra rete di gestione delle acque pluviali nella zona a nord di Giovinazzo, quindi via Marconi, via Sindolfi e via Tenente Piscitelli, e al contempo costituire anche una riserva idrica da utilizzare per l'irrigazione dei parchi e delle aree verdi della città».