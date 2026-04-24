Attualità
Chiusura notturna per lavori della stazione di Bitonto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto
Dalle ore 22 di venerdì 24 alle ore 6 di sabato 25 aprile
Giovinazzo - venerdì 24 aprile 2026 Comunicato Stampa
La società Autostrade per l'Italia informa che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà chiusa la stazione di Bitonto (la più vicina geograficamente a Giovinazzo), in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta in entrata verso Pescara e la stazione di Bari Sud in uscita per chi proviene da Taranto.
In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta in entrata verso Pescara e la stazione di Bari Sud in uscita per chi proviene da Taranto.