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Chiusura notturna per lavori della stazione di Bitonto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto

Dalle ore 22 di venerdì 24 alle ore 6 di sabato 25 aprile

Giovinazzo - venerdì 24 aprile 2026 Comunicato Stampa
La società Autostrade per l'Italia informa che sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà chiusa la stazione di Bitonto (la più vicina geograficamente a Giovinazzo), in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto.

In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Molfetta in entrata verso Pescara e la stazione di Bari Sud in uscita per chi proviene da Taranto.
  • A14
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