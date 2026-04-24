Chiusura notturna per lavori della stazione di Bitonto dell’autostrada A14 Bologna-Taranto

La società Autostrade per l'Italia informa che sulla, per consentire lavori di pavimentazione, dalle 22:00 di venerdì 24 alle 6:00 di sabato 25 aprile, sarà chiusa lain entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Taranto.In alternativa si consiglia di utilizzarein entrata verso Pescara e la stazione di Bari Sud in uscita per chi proviene da Taranto.