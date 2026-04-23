Chiesa locale
La Diocesi accoglie mons. Domenico Basile nel nuovo cammino episcopale
Domenica 26 aprile la prima messa in Cattedrale a Giovinazzo
Giovinazzo - giovedì 23 aprile 2026 06.45
A Molfetta si è concluso con un'ampia partecipazione l'ingresso episcopale di mons. Domenico Basile, nuovo pastore della diocesi. La celebrazione, preparata nei giorni successivi all'ordinazione dell'11 aprile ad Andria, ha coinvolto insieme comunità ecclesiale e le quattro città in un momento ordinato e condiviso.
Il programma si è svolto senza criticità: dalla partenza dal seminario regionale Pio XI, insieme all'amministratore apostolico Domenico Cornacchia e a don Maurizio de Robertis, fino all'accoglienza su corso Dante da parte delle autorità civili e militari, con il saluto istituzionale a nome dei comuni della diocesi. A seguire, il cammino verso la cattedrale e l'avvio della concelebrazione eucaristica.
Determinante il lavoro organizzativo che ha sostenuto la linearità del rito, dalla gestione dei flussi all'accoglienza dei fedeli e al coordinamento delle presenze istituzionali. Nel corso dell'omelia, il nuovo vescovo ha richiamato il senso del motto scelto, "la speranza non delude", indicandolo come linea di impegno in un contesto segnato da incertezze: presenza concreta, ascolto e prossimità come criteri di credibilità.
La giornata ha restituito così l'avvio di un percorso più che la sua celebrazione. Comunità ecclesiale e città si sono ritrovate nello stesso spazio, consapevoli della necessità di dare continuità a questo rapporto nel tempo.
Domenica 26 aprile, alle 11.00, mons. Basile celebrerà la sua prima messa da pastore della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi nella Concattedrale giovinazzese di Santa Maria Assunta. In quella mattinata non vi saranno celebrazioni in nessuna parrocchia e l'intero clero cittadino si ritroverà riunito intorno al suo nuovo Pastore.
Il programma si è svolto senza criticità: dalla partenza dal seminario regionale Pio XI, insieme all'amministratore apostolico Domenico Cornacchia e a don Maurizio de Robertis, fino all'accoglienza su corso Dante da parte delle autorità civili e militari, con il saluto istituzionale a nome dei comuni della diocesi. A seguire, il cammino verso la cattedrale e l'avvio della concelebrazione eucaristica.
Determinante il lavoro organizzativo che ha sostenuto la linearità del rito, dalla gestione dei flussi all'accoglienza dei fedeli e al coordinamento delle presenze istituzionali. Nel corso dell'omelia, il nuovo vescovo ha richiamato il senso del motto scelto, "la speranza non delude", indicandolo come linea di impegno in un contesto segnato da incertezze: presenza concreta, ascolto e prossimità come criteri di credibilità.
La giornata ha restituito così l'avvio di un percorso più che la sua celebrazione. Comunità ecclesiale e città si sono ritrovate nello stesso spazio, consapevoli della necessità di dare continuità a questo rapporto nel tempo.
Domenica 26 aprile, alle 11.00, mons. Basile celebrerà la sua prima messa da pastore della Diocesi di Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi nella Concattedrale giovinazzese di Santa Maria Assunta. In quella mattinata non vi saranno celebrazioni in nessuna parrocchia e l'intero clero cittadino si ritroverà riunito intorno al suo nuovo Pastore.