La Diocesi accoglie mons. Domenico Basile nel nuovo cammino episcopale

25 foto Ingresso in Diocesi mons. Basile - 22 aprile 2026

A Molfetta si è concluso con un'ampia partecipazione l'ingresso episcopale di, nuovo pastore della diocesi. La celebrazione, preparata nei giorni successivi all'ordinazione dell'11 aprile ad Andria, ha coinvolto insieme comunità ecclesiale e le quattro città in un momento ordinato e condiviso.Il programma si è svolto senza criticità: dalla partenza dal seminario regionale Pio XI, insieme all'amministratore apostolico Domenico Cornacchia e a don Maurizio de Robertis, fino all'accoglienza su corso Dante da parte delle autorità civili e militari, con il saluto istituzionale a nome dei comuni della diocesi. A seguire, il cammino verso la cattedrale e l'avvio della concelebrazione eucaristica.Determinante il lavoro organizzativo che ha sostenuto la linearità del rito, dalla gestione dei flussi all'accoglienza dei fedeli e al coordinamento delle presenze istituzionali. Nel corso dell'omelia, il nuovo vescovo ha richiamato il senso del motto scelto,indicandolo come linea di impegno in un contesto segnato da incertezze: presenza concreta, ascolto e prossimità come criteri di credibilità.La giornata ha restituito così l'avvio di un percorso più che la sua celebrazione. Comunità ecclesiale e città si sono ritrovate nello stesso spazio, consapevoli della necessità di dare continuità a questo rapporto nel tempo.