Auditorium Odeion
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Eventi e cultura

Ulrich Estarossa ospite del Teatro Odeion a Giovinazzo

"Acque Farsa" è una potente silloge fatta di versi audaci. Ingresso libero

Giovinazzo - giovedì 23 aprile 2026
Lo scrittore Ulrich Estarossa sarà ospite del Teatro Odeion di Giovinazzo il prossimo 29 aprile. Presenterà nel contenitore culturale lo spettacolo "Acque Farsa", tratto da una silloge potente, una stratificazione di versi audaci e sperimentali, dove la parola diventa materia viva e spesso ferita. Lo spettacolo si inserisce all'interno di una serie di adattamenti regionali e di presentazioni nazionali.
Lo spettacolo è dedicato ai nonni bitontini dell'autore, entrambi sarti, il nonno membro della banda comunale e con lunghissima esperienza al Teatro Petruzzelli. L'ingresso è libero, sipario alle ore 19.00.

LO SPETTACOLO
Con una lingua intensa, frammentaria e viscerale, Ulrich Estarossa attraversa territori privati e collettivi, esplorando la famiglia, l'identità, il disagio mentale, l'amore, la violenza della guerra e le contraddizioni della società contemporanea. Ogni poesia è un'immersione nei limiti e nelle fragilità dell'umano, un invito coraggioso e provocatorio a ripensare il mondo attraverso il filtro della sensibilità poetica. Una raccolta che colpisce per originalità, intensità e capacità di lasciare nel lettore tracce profonde e inquietanti.
  • Teatro Odeion
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