Ulrich Estarossa ospite del Teatro Odeion a Giovinazzo

Lo scrittoresarà ospite deldi Giovinazzo il prossimo 29 aprile. Presenterà nel contenitore culturale lo spettacolo "Acque Farsa", tratto da una silloge potente, una stratificazione di versi audaci e sperimentali, dove la parola diventa materia viva e spesso ferita. Lo spettacolo si inserisce all'interno di una serie di adattamenti regionali e di presentazioni nazionali.Lo spettacolo è dedicato ai nonni bitontini dell'autore, entrambi sarti, il nonno membro della banda comunale e con lunghissima esperienza al Teatro Petruzzelli. L'ingresso è libero, sipario alle ore 19.00.Con una lingua intensa, frammentaria e viscerale, Ulrich Estarossa attraversa territori privati e collettivi, esplorando la famiglia, l'identità, il disagio mentale, l'amore, la violenza della guerra e le contraddizioni della società contemporanea. Ogni poesia è un'immersione nei limiti e nelle fragilità dell'umano, un invito coraggioso e provocatorio a ripensare il mondo attraverso il filtro della sensibilità poetica. Una raccolta che colpisce per originalità, intensità e capacità di lasciare nel lettore tracce profonde e inquietanti.