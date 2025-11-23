Jovis Natio, incredibile beffa. Il Poggiorsini pareggia all'ultimo: 5-5
La squadra di de Biase, sotto di due reti, si porta in vantaggio (5-4), ma viene tradita allo scadere della partita
Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025 23.18
La Jovis Natio non da continuità di vittorie: il Poggiorsini, a 1 minuto dalla fine, rovina la festa ai biancoverdi. Finisce 5-5.
I ragazzi di mister de Biase approcciano in modo pessimo alla contesa: dopo 15 minuti gli ospiti sono avanti addirittura di 3 reti (0-3). Il tecnico di casa ricorre subito al portiere di movimento, riuscendo ad accorciare le distanze con Murolo (Lorenzo, 1-3); il Poggiorsini si difende come può e con la porta sguarnita trova la rete del nuovo massimo vantaggio di giornata (1-4).
A pochi istanti dal termine della prima frazione, Prisciandaro riporta i suoi a -2 (2-4). La ripresa vede la Jovis Natio schierare ancora il power play: la tattica paga perché i biancoverdi con Murolo (Agostino) prima (3-4) e Montelli dopo (4-4) trovano la via del meritato pareggio. Al 20esimo della ripresa un guizzo di Lovino (Giacomo) vale il primo vantaggio dei locali: il 5-4 fa esplodere la panchina biancoverde.
Il Poggiorsini non demorde e, nell'ultimo giro di lancette, trova la rete del definitivo 5-5.
