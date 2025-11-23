La Jovis Natio
La Jovis Natio

Jovis Natio, incredibile beffa. Il Poggiorsini pareggia all'ultimo: 5-5

La squadra di de Biase, sotto di due reti, si porta in vantaggio (5-4), ma viene tradita allo scadere della partita

Giovinazzo - domenica 23 novembre 2025 23.18
La Jovis Natio non da continuità di vittorie: il Poggiorsini, a 1 minuto dalla fine, rovina la festa ai biancoverdi. Finisce 5-5.

I ragazzi di mister de Biase approcciano in modo pessimo alla contesa: dopo 15 minuti gli ospiti sono avanti addirittura di 3 reti (0-3). Il tecnico di casa ricorre subito al portiere di movimento, riuscendo ad accorciare le distanze con Murolo (Lorenzo, 1-3); il Poggiorsini si difende come può e con la porta sguarnita trova la rete del nuovo massimo vantaggio di giornata (1-4).

A pochi istanti dal termine della prima frazione, Prisciandaro riporta i suoi a -2 (2-4). La ripresa vede la Jovis Natio schierare ancora il power play: la tattica paga perché i biancoverdi con Murolo (Agostino) prima (3-4) e Montelli dopo (4-4) trovano la via del meritato pareggio. Al 20esimo della ripresa un guizzo di Lovino (Giacomo) vale il primo vantaggio dei locali: il 5-4 fa esplodere la panchina biancoverde.

Il Poggiorsini non demorde e, nell'ultimo giro di lancette, trova la rete del definitivo 5-5.
  • Jovis Natio Giovinazzo
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 23.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 23.00
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle 19.00
Altri contenuti a tema
La Jovis Natio trova la prima vittoria: 0-3 ad Altamura La Jovis Natio trova la prima vittoria: 0-3 ad Altamura Il quintetto di de Biase ottiene il primo successo dell'anno: reti di Lovino, Pastoressa (Marco) e Montelli
Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta Jovis Natio ancora senza punti: biancoverdi sconfitti a Castellaneta I giovinazzesi del tecnico de Biase, falcidiati da squalifiche e infortuni, cedono con il risultato finale di 7-6
Jovis Natio, terzo stop consecutivo. L'Azetium Rutigliano vince 2-3 Jovis Natio, terzo stop consecutivo. L'Azetium Rutigliano vince 2-3 A nulla sono valse le molteplici occasioni create nel finale. Di Ignomiriello e Prisciandaro le reti dei padroni di casa
Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta Il campionato della Jovis Natio inizia con una sconfitta I biancoverdi di de Biase cadono 4-2 sul campo del Futsal Grotte. Reti di Pastoressa (Marco) e Lovino
Termina ai play-off la prima stagione sportiva della Jovis Natio Termina ai play-off la prima stagione sportiva della Jovis Natio A Barletta, l'Eraclio C5 è spietato e passa il turno imponendosi con il risultato finale di 8-5
Jovis Natio, 5-3 al Monte Sant’Angelo e play-off conquistati Jovis Natio, 5-3 al Monte Sant’Angelo e play-off conquistati I biancoverdi di de Biase superano la formazione dauna e chiudono la stagione al quarto posto. Ora la sfida all'Eraclio C5
Jovis Natio flop, da 0-2 a 3-2 contro il Nettuno Bisceglie Jovis Natio flop, da 0-2 a 3-2 contro il Nettuno Bisceglie I biancoverdi di de Biase, in vantaggio con Pagano e Murolo (Agostino), escono sconfitti. Adesso sono quinti
Jovis Natio, poker vincente all'Audax Rutigliano: finisce 4-1 Jovis Natio, poker vincente all'Audax Rutigliano: finisce 4-1 I giovinazzesi conquistano la dodicesima vittoria stagionale con la doppietta di Pagano e le reti di Murolo (Agostino) e Pastoressa (Marco)
Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00
23 novembre 2025 Elezioni regionali, l'affluenza a Giovinazzo alle ore 12.00
Harakiri Defender Giovinazzo C5, il Sulmona vince a 15'' dalla fine
23 novembre 2025 Harakiri Defender Giovinazzo C5, il Sulmona vince a 15'' dalla fine
Virgo Fidelis, toccante celebrazione nella Concattedrale di Giovinazzo - FOTO
23 novembre 2025 Virgo Fidelis, toccante celebrazione nella Concattedrale di Giovinazzo - FOTO
Domenica fredda ma con prevalenza di sole su Giovinazzo
23 novembre 2025 Domenica fredda ma con prevalenza di sole su Giovinazzo
Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia
22 novembre 2025 Elezioni Regionali 2025: vademecum per il voto in Puglia
Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo
22 novembre 2025 Il Natale dei Bambini: tutti gli eventi a Giovinazzo
Defender Giovinazzo C5, con il Sulmona è caccia al tris di vittorie
22 novembre 2025 Defender Giovinazzo C5, con il Sulmona è caccia al tris di vittorie
I Carabinieri onorano la Virgo Fidelis: messa in Concattedrale a Giovinazzo
21 novembre 2025 I Carabinieri onorano la Virgo Fidelis: messa in Concattedrale a Giovinazzo
© 2001-2025 GiovinazzoViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica registrata. Tutti i diritti riservati.
GiovinazzoViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.